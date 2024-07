Plafont súrolják az árak: nem csoda, hogy kevesebb lakás épült az első félévben

A hazai lakásépítésekbe idén gyűrűzött be a 2022 második felében történt nemzetközi gazdasági megtorpanás. Az első félévben 18 százalékkal kevesebb lakást adtak át és csökkent a lakásépítési kedv a második negyedévben, az új építésű kertes házak építése azonban mentőövet jelenthet - derül ki az ingatlan.com legújabb hivatalos adatokról szóló összefoglalójából, amely egyúttal ismerteti a mostani kínálatban szereplő új lakások eladási árait.

Az idei év első hat hónapjában 6027 új lakást adtak át, ez 18 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel párhuzamosan kevesebb mint 9 ezer lakásépítési engedélyt adtak ki a hatóságok, ami szintén 18 százalékos visszaesésnek felel meg.

A részletes adatokból az látszik, hogy a főváros kicsit jobban szerepel az országos átlagnál. Budapesten ugyanis az idei első félévben 2124 új lakást vettek használatba, ami kevesebb mint 10 százalékos csökkenésnek felel meg. Ugyanakkor a megyei jogú városokban közel 20 százalékkal 1121-re csökkent az átadott új lakások száma. Még jelentősebben, 27,5 százalékkal 1500 alá csökkent a kisebb városokban átvett új építésű lakóingatlanok száma. A községekben az országos átlagnak megfelelően 18,5 százalékkal 1300 alá csökkent az újlakás-átadások száma.

Továbbra is nagyon koncentrált az újlakás-piac, az árak a plafont súrolják

A portál adatai szerint július végén több mint 8000 eladó új lakóingatlan szerepelt az országos kínálatban. Az újlakás-piac viszont meglehetősen koncentrált, mert az eladási céllal épülő lakások háromnegyedét Budapesten és az agglomerációs övezetében, illetve a Balaton környékén kínálják megvételre. 2023-ban pedig ezekben az övezetekben épült az összes lakás több mint 60 százaléka. Az eladó új építésű lakások és házak fővárosi átlagos négyzetméterára 1,35 millió forint, ami csupán 3 százalékkal haladja meg az egy évvel ezelőtti értéket.

A vármegyeszékhelyek esetében is csak 2 százalékkal emelkedtek az új építésű ingatlanok árai, amiknek az átlaga négyzetméterenként 886 ezer forintot tesz ki. Az ingatlan.com szakértője szerint a kínálati árak visszafogott emelkedése az új lakások piacán annak is köszönhető, hogy ezek az árszintek egyrészt a fizetőképesség felső határát súrolják a saját célra vásárló vevők körében, másrészt pedig a befektetők tömeges visszatérése is várat még magára az ingatlanpiacon. A legtöbb új lakást az elmúlt években ugyanis befektetési céllal vásárolták.

Ez egyben lehetőséget is jelent az újlakás-vásárlást tervező vevők számára, mert most szinte minden nagy fejlesztő akciókat és árkedvezményeket hirdetett egyes lakásokra

- tette hozzá Balogh László

Címlapkép: Getty Images

