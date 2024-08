Lerántjuk a leplet: 5 szobanövény, ami szinte mindent túlél, locsolni is alig kell

HelloVidék 2024.08.10. 14:02 Megosztom

Mindig is növényeket szerettél volna gondozni, és velük szeretnéd az otthonodat is megtölteni, de nincs elég időd a gondozásukra? Semmi gond, mert van egy jó hírünk. Ha gyakran vagy távol az otthonodtól az még nem jelenti azt, hogy nem termeszthetsz növényeket. Csupán csak annyit tesz, hogy ki kell választanod a megfelelő fajtájút. A HelloVidék most megnézte, melyek azok a növények, amelyek kevés gondozást igényelnek.

Kaktusz és pozsgás növények Ha még soha nem termesztettél növényeket, és olyanra vágysz, aminek nem túl nagy az igénye, és nem pusztul el egykönnyen, akkor kiváló választás lehet számodra a kaktusz vagy egyéb más pozsgás növény. A The Sill növényszakértője, Paris Lalicata a Realsimple.com-nak elárulta, hogy a kaktuszok és pozsgás növények népszerű választás azoknak, akik könnyen kezelhető, szárazságtűrő növényekre vágynak. Az evolúció során bőséges víztároló szövetet hoztak létre, amely lehetővé teszi számukra, hogy két hétig is víz nélkül maradjanak, még akkor is, ha beltérben teljes napsütésben vannak - emelte ki. Courtney Sixx, a Bouquet Box alapítója azt mondja, hogy a pozsgás növények közepes és erős napsütésben is képesek virágozni, és nagyon kevés vizet igényelnek. Szeretem ezeket a növényeket, mert gyakran virágot termelnek jutalomként. A zöldnek sokféle árnyalata van, vöröses-narancssárga és formák közül választhatnak - magyarázta. Kígyó növények Ha nem éppen világos az otthonunk, és hajlamosak vagyunk arra, hogy több hétre távol legyünk, akkor jó választásnak bizonyulhatnak a kígyó növények. A kígyónövényeket sokan kedvelik, könnyed természetükért és képességükért, valamint azért, mert ellenállnak a gyenge fényviszonyoknak – mondja Lalicata. A szakértő szerint a vastag, zamatos leveleik lehetővé teszik, hogy szárazságtűrőek legyenek, így akár két hétig is képesek víz nélkül meglenni, különösen, ha gyengébb fényviszonyok mellett helyezik el őket. Zanzibár drágakő A sötétzöld, trópusi megjelenésű növény hasonlóan a fentiekhez nagyon népszerű azoknak, akik hosszabb ideig házon kívül tartózkodnak, annak nagy érdeklődést kelt és vonz, különösen akkor, ha hosszabb ideig távol marad. Sixx szerint Azt mondja, a növény fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, hogy olyan helyiséget teremtsünk számára, ahol világos, közvetett fény van. A növény rizómákból nő, ami lehetővé a víz tárolását, ami természetesen szárazságtűrővé teszi őket. - tette hozzá. Filodendron Sixx azt mondja, hogy a filodendron vagy a pothos növények csupán csak közvetett fényre van szükségük, és mindössze egy-két hétre az öntözések között. A zzakértő saját élménybeszámolója alapján volt olyan eset, amikor kénytelen volt egy hónapra is magára hagynia, amíg távol volt, de ez a rövid idő is elég volt számára.Monstera növények A Monstera növények A monstera számára az általános szobai körülmények tökéletesek, és a hőmérsékletváltozást is jól tolerálja.A Monstera az öntözésre nem érzékeny, de a pangó nedvességet kerüljük és csak akkor locsoljuk meg, amikor a föld felső 1-2 centimétere már kiszáradt. Fűtési szezonban, illetve a forró nyári napokon kimondottan ajánlott a leveleit permeteznünk, ezzel is biztosítva számára a megfelelő páratartalmat. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!