A drágább nem mindig jobb: szuper tippek, amikkel tízezreket spórolhatsz az iskolakezdésen

Ahogy közeledik a nyár vége, egyre több szülő szembesül az iskolakezdés jelentette anyagi terhekkel. Egy első osztályos gyermek számára összeállított tanszercsomag akár 60 ezer forintba is kerülhet, ami jelentős kiadást jelenthet a családi költségvetésben. Szerencsére léteznek olyan praktikák, melyek segítségével jelentősen csökkenthetők ezek a költségek.

A szülők többsége hajlamos a drágább márkák termékeit választani, mert azt gondolják, hogy azok magasabb minőséget képviselnek. Ez azonban nem minden esetben igaz. A piacon számos olyan termék található, amely minőségben nem marad el jelentősen a drágább változatoktól, ugyanakkor jóval kedvezőbb áron elérhető. Így azok a szülők, akik nem ragaszkodnak a prémium márkák vásárlásához, jelentős összegeket faraghatnak le a kiadásokból.

Érdemes nyitottnak lenni és kísérletezni. Mindig azt javasoljuk a szülőknek, hogy ha van lehetőségük, próbálják ki a termékeket vásárlás előtt, és ne pusztán az ár vagy márka alapján döntsenek. Ezzel elkerülhető, hogy olyan termékeket halmozzanak fel, amelyek később a fiók mélyén, vagy a kukában végzik

– ajánlja Lőrincz Bence, a Nebulo termékeket gyártó Nebu Trade Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Okos választás: miért érdemes szakboltokban beszerezni az iskolaszereket?

Az online vásárlási lehetőség és a nagyáruházak kínálata csábító lehet, azonban a tanszerekért érdemes szaküzletekbe látogatni, ahol a szülők hozzáértő segítséget kaphatnak, és sok esetben a kínálat is szélesebb. A papír-írószer kereskedésekben a személyes kiszolgálás előnyeit élvezhetik, hiszen tanácsadás révén olyan ceruzákhoz, tollakhoz, füzetekhez, ragasztókhoz és egyéb tanszerekhez juthatnak hozzá, amelyek valóban megfelelnek a gyermekek igényeinek és a vásárló pénztárcájának. Emellett, ezekben a boltokban vásárolva, a szülők a hazai vállalkozásokat támogatják, hozzájárulva ezzel a helyi gazdaság erősítéséhez.

A hagyományos papír-írószer boltokban dolgozók sokszor olyan tanácsokkal tudják ellátni a vásárlókat, amit online boltokban vagy áruházláncokban valószínűleg nem kapnak meg. Például, amikor a szülők filctollat választanak, érdemes figyelni az úgynevezett íráshosszra, mert az egyes termékek esetében ebben jelentős eltérés lehet, hiszen van olyan filctoll, aminek az íráshossza 500 méter vagy a feletti, míg sokan 300 méterrel kínálják termékeiket. Az árat e szerint vizsgálva pedig sok esetben a hosszabb íráshosszal rendelkező termék a gazdaságosabb, nem is beszélve arról, hogy “környezetbarátabb” is, hiszen egy ilyen tartós terméket használva kevesebb műanyag hulladék is keletkezik. Emellett érdemes arra is figyelni, hogy nyomásálló-e a hegye (a gyermek nehezebben tudja benyomni a hegyet a házba, ami után használhatatlan lesz a termék) vagy a kupak légáteresztő-e, amitől a filctoll ugyan nem szárad ki, de a gyermekek biztonságát szolgálja, mert a kupak esetleges lenyelése esetén, azon át is tud áramolni a levegő, nem zárja el teljesen a légzést. A szakmai tanácsadás révén a szülők biztosak lehetnek abban, hogy a legjobb minőséget választják a legjobb áron, ami segít abban is, hogy a szülők nyugodtabban kezdjék el az új tanévet, tudva, hogy a legjobbat nyújtják a gyermekeiknek .

Online akkor érdemes vásárolni, amikor már kipróbálták a termékeket, és pontosan tudják, melyek azok, amelyek beváltak, így elkerülhetik a csalódásokat, és biztosak lehetnek benne, hogy a legjobb minőséget kapják a pénzükért.

– mutat rá Lőrincz Bence, a második generációs családi vállalkozás, a Nebulo ügyvezető-tulajdonosa.

Mire érdemes figyelni még a vásárlás során?

Az iskolaszerek vásárlásakor számos apró, de lényeges részletre érdemes odafigyelni, amelyek nemcsak a termékek tartósságát, hanem a gyermekek tanulási élményét is befolyásolhatják. A színes ceruzák esetében például a bél vastagsága és elhelyezkedése kritikus szempont. Érdemes olyan ceruzákat választani, amelyek bélvastagsága legalább 3 mm, mert az jó eséllyel nehezebben törik, és tartósabb, hosszabb élettartamot biztosít. Az is számít, hogy a bél megfelelően középen legyen, különben a hegyezésnél könnyen kitörhet. Emellett fontos, hogy milyen minőségű, és mennyi pigmentet tartalmaz a ceruzabél, hiszen ettől függ, hogy milyen intenzív lesz a színe, fedése. A ceruzabél keménysége is fontos szempont, mivel ha túl kemény a hegy, akkor jellemzően kevésbé intenzív színeket ad, illetve kellemetlenül karcos, ha pedig túl puha, akkor hamar elkopik.

Az iskolaszerek tudatos választása nemcsak pénzügyi megtakarítást jelenthet, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy a gyerekek a lehető legjobb eszközökkel induljanak neki a tanévnek. A vízfestékeknél a magas pigmentáltságot érdemes figyelembe venni, mert így élénkebbek a színek, illetve kevesebb festékre van szükség. Emellett az is fontos, hogy könnyen oldódjon. Ezek egyszerűen ellenőrizhetők: ha szárazon hozzáérünk, és a festék beszínezi az ujjunkat, “festékporos lesz”, akkor jó eséllyel megfelelően pigmentált és oldódik. A gyurmák esetében pedig a megfelelően puha állagút érdemes keresni, hiszen az segít a formázásban. Ezt akár csomagoláson keresztül megnyomással is lehet érzékelni. A radíroknál szintén fontos a tesztelés: egy jól megválasztott radír nem lehet túl kemény, hatékonyan eltávolítja a grafitot, miközben nem maszatolja össze a papírt

– mondja Lőrincz Bence.

Az iskolakezdés jelentős kiadásokkal járhat, de a tudatos választás és a szakértői tanácsok követése révén ezek a költségek akár 30-40%-kal is csökkenthetők. A minőség megőrzése mellett is van lehetőség spórolásra, és ezt minden szülőnek érdemes kihasználni.

Címlapkép: Getty Images