Felcsaptak a lángok Pilisvörösváron: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Kigyulladt egy társasház Pilisvörösváron, a Bányakápolna utcában. Egy lakás részben, a tetőszerkezet pedig teljes terjedelmében égett, amikor a fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkeztek a helyszínre - írja a katasztrófavédelem.

Az egységek hat vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A Pilisvörösvár Most Facebook-csoportban videót is közzétettek az esetről. A csoportban egyébként azt is írják, hogy a ház árverezés alatt áll.

Címlapkép: Getty Images