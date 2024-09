Erősödik a kereslet az ingatlanpiacon: ilyen lakásokra vadásznak most a tehetős magyarok

Komoly változásokat hozott az augusztus az országos lakáspiacon, a kereslet erősödött és átalakulóban van, ami kezdi felszívni a kínálatot. Az eladásra kínált lakóingatlanok iránti kereslet éves szinten 18 százalékkal nőtt és megközelíti a három évvel korábbit. Több vármegyében pedig a kereslet már meg is haladta a 2021-es szintet. Budapesten belső városrészeiben, az V., a VI. és VII. kerületben a befektetőknek köszönhetően 40-50 százalékkal nőtt a kereslet 2023 augusztusához képest. Közben a fővárosi agglomeráció még nehezen talál magára. A kínálati oldalon is látható a kereslet élénkülése, havi és éves összevetésben 1-3 százalékos csökkenés következett be augusztusban.

Rákapcsolt az országos lakóingatlan-piac augusztusban. Az eladó lakások és házak iránti kereslet jelentősen erősödött az egy-két évvel korábbi gyenge szinthez képest, és alig maradt el 2021 augusztusi értéktől, amikor a koronavírus-járványból lábalt ki a lakáspiac. A kereslet felfutása pedig a kínálatot is elkezdte felszívni, ami ennek megfelelően csökkenő tendenciát mutat - áll az ingatlan.com összeállításában, amely az országos lakóingatlan-piac keresleti és kínálati oldalán történt augusztusi változásait ismerteti. Lendületben a kereslet Az eladásra kínálat lakóingatlanok iránt közel 300 ezer telefonos érdeklődést mért a portál augusztusban, ami 18 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 2022 azonos hónapjához képest 12 százalékos a bővülés és mindössze 5 százalékkal marad el a 2021 augusztusában látott szinttől. A lakásvásárlók két-három évnyi lemaradást dolgoztak le idén augusztusban. Budapesten a csak egy százalékkal volt kisebb a kereslet az eladó lakások és házak iránt mint 2021 augusztusában. Ugyanígy Hajdú-Bihar vármegyében pedig a vevők aktivitása ugyanakkora volt mint három évvel ezelőtt, ami főként a debreceni lakáspiac lendületének köszönhető. Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém vármegye idén már a három évvel korábbinál nagyobb kereslettel zárta az elmúlt hónapot - ismertette a részletes adatokat és tendenciákat Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője. Az éves összevetés alapján megállapított 18 százalékos keresletélénküléshez képest Békés és Pest vármegyében mindössze 3, illetve 8 százalékos növekedést történt. A szakember szerint a viszonylag gyenge Pest vármegyei adat azt mutatja, hogy a fővárosi agglomeráció lakáspiaca még nem tért magához a tavalyi megtorpanást követően. A kereslet már elkezdte felszívni a lakáspiaci kínálatot Augusztus végén 145 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből válogathattak a vevők, ami havi és éves összevetésben 1, illetve 3 százalékos csökkenésnek felel meg. A szakértő szerint ez annak köszönhető, hogy az élénkülő kereslet elkezdte felszívni a kínálatot a lakáspiacról. Augusztusban 27 ezer lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők az oldalon Az év első nyolc hónapjában összesen 254 ezer friss hirdetés jelent meg országosan, ami stagnálást jelent az előző év azonos időszakához képest. Címlapkép: Getty Images