Ostrom alatt a Kisalföld: mobilgátat építettek Győrben, Gönyűn a lakosság segítségét kérik

Győrben árvízvédelmi mobilgátat építettek a Dunakapu téren, Gönyűn pedig a lakosság segítségét kérte a polgármester a homokzsákok töltésében. A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint hétfő délelőtt megépítették az árvízvédelmi mobilgátat a Dunakapu tér mindkét oldalán. A mobilgát a Dunakapu tér felújításával egyidőben készült el, védve a várost árvíz esetén.

A közleményben azt is írták, hogy a Győr-Szol Zrt. feladata az önkormányzati közösségi ingatlanok védelme. Hatezer homokzsák áll rendelkezésre, utánpótlásra is van lehetőség. Ugyanakkor egyéni, lakossági kérésre homokzsákokat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól lehet kérni. Major Gábor, Gönyű polgármestere a település Facebook-oldalán kérte a helyiek segítségét homokzsákok megtöltéséhez és azok kiszállításához az árvíz által érintett területekre. Azt írta, „nagy szükség van most minden segítő kézre”.

