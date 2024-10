Egy ágyban a kutyával: puha kényeztetés vagy őrületes veszély? Hazai szakértő meglepő válasza

Sok gazdi számára a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy ágyban alszik házi kedvencével, hiszen a közelség meghittséget és biztonságot ad. De mit mondanak a szakértők a közös alvásról? Milyen hatással van ez a higiéniára, az egészségügyi kockázatokra, és a kutyánk jólétére? Nézzük meg, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, mielőtt megosztanánk az ágyunkat kedvencünkkel! - Dr. Varjú Gábort, a Szombathelyi Állatkórház állatorvosát kérdeztük a tényekről.

Az, hogy házi kedvenceinkkel egy ágyban vagy hálószobában alszunk, nem a modern kor találmánya. Az ausztrál őslakosok is előszeretettel pihentek a kutyáik vagy a dingóik mellett, hogy ne fázzanak, és megvédjék magukat a gonosz szellemektől. De nem is kell ennyire messzire mennünk, hiszen száz-százötven évvel ezelőtt még a magyar falusi házakban a nők a konyhában, a férfiak pedig gyakran az állatok mellett, kint az istállóban aludtak.

Tény persze, hogy a kutyák éjszaka nemcsak pihennek, hanem előszeretettel őrizik házat, ha kell, ugatnak, többször is felkelhetnek, de nem egy állatbarát esküszik rá, hogy rendkívül jót tesz az egészségének, ha a kedvence hozzá bújik éjszaka az ágyban.

Kutatások pedig mutatják, hogy a kisállat-tulajdonosok csaknem fele megosztja a kedvencével az ágyát vagy legalábbis a hálószobáját. A depressziós vagy szorongással küzdő emberek számára állítólag előnyös is lehet, ha a kutyájukat vagy a macskájukat maguk mellett tudhatják az éjszaka folyamán, mert a bújós, szőrös kis lény megnyugtatóan hat rájuk. Aki a négylábú társával alszik, annak az agyában a jó közérzetet biztosító oxitocin nevű hormon szabadul fel, amely elősegíti a REM alváshoz kapcsolódó théta agyhullámok kialakulását, enyhíti a szorongást, és csökkenti a vérnyomást. A kutyák nemcsak stresszcsökkentésre jók, hanem biztonságérzetet is nyújtanak, a rossz alvók pedig nyugodtabban pihenhetnek, ha tudják, hogy a kedvencük figyelmezteti őket az éjszakai vészhelyzetre, például tűzre vagy behatolóra. Nem mellesleg a kutyák a „melegítőpárna” szerepét is betöltik.

Másrészt viszont, a kutyák és a macskák mozgása, horkolása vagy szokásai (pl. kaparás vagy forgolódás) megzavarhatják az ember alvásciklusát. Ha házi kedvencünk felébred éjjel, az hosszú távon ronthatja a gazdi alvásminőségét, ami napközben fáradtsághoz vezethet.

Az az állat, amelyik sok időt tölt egyedül, miközben a család tagjai dolgoznak vagy iskolában vannak, elszigeteltnek érezheti magát. Az együtt alvás segíthet neki abban, hogy megbízzon a gazdájában, és erősítheti az iránta való kötődést. Az egyik legfontosabb dolog, amit a háziállatainknak adhatunk, a szeretet, hiszen ők is érző lények. Ennek egyik kifejezési módja az, ha megengedjük nekik, hogy velünk aludjanak. De mind gondol minderről az állatorvos? - Dr. Varjú Gábort, a Szombathelyi Állatkórház állatorvosát kérdeztük a tényekről.

Egy ágyban a kutyával: akkor igen vagy nem?

Az, hogy beengedjük házi kedvenceinket a hálószobánkban, a jele annak, hogy családtag státuszában vannak. Ennek azonban, az együtt alváson túl is számos következménye lehet:

Ha beengedjük a kutyákat a hálószobába, és együtt alszunk vele, az biztosan jót tesz a házi kedvenceinknek, hiszen örülnek a gazda közelségnek, de ez a kapcsolat alapvetően jót tehet az embereknek is. Hiszen olvastam én is, hogy sokaknál segíti a kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb alvást. Bár vannak ezzel ellentétes vélemények is, miszerint romlik az alvás minősége, ha az ágyunkat egy kutyával (pláne egy macskával) is megosztjuk. Amihez jobban értek, az a kutyák viselkedése. Ami biztos: el kell dönteni az elején, hogy ezt mi meg akarjuk-e engedni vagy sem, és ezt következetesen végig kell vinni! Ha már beengedtük őket a hálószobánkba, akkor nagyon nehéz visszacsinálni. Ha meg nem engedjük be, akkor ezt mindig, következetesen így kell csinálni.

Varjú Gábor kiemelte még, hogy más a kutyák erkölcsisége, nem várhatunk el tőlük olyan következetes magatartást, mint magunktól, emberektől:

Az egyik kollégámnál láttam már olyat, hogy ő nem engedte, hogy a kutya ráfeküdjön az ágyra, de a felesége igen. Mikor ott voltam náluk, és előbb érkeztem, mint a kolléga, a kutya az ágyban pihent. Amikor hallotta, hogy jön a gazdája, azonnal futott a helyére, majd onnan kitörő lelkesedéssel fogadta őt. A kutyák rendkívül alkalmazkodóak ilyen szempontból is: tudják, kinél mit szabad.

A szombathelyi állatorvos szerint nagyon sok probléma adódik abból is manapság, hogy nem tiszták a hierarchiák, főleg a kistestű kutyáknál. Ez komoly problémákat okozhat azokban a családokban, ahol nagyon elkényeztetik őket:

A kutyákban az a téves képzet alakul ki, hogy ők a falkavezérek. Ha beengedik őket az ágyba, akkor azt gondolják, hogy ők a főnökök, és megérdemlik a legjobb helyet. Ez komoly zavart okozhat! Nagyon sok kutyával találkozunk, főleg a kistestűek között, akiket mi, állatorvosok sem tudunk megvizsgálni, mert teljesen hozzá vannak szokva ahhoz, hogy mindig az ő akaratuk érvényesül. Ami kellemetlen számukra, az soha nem történhet meg! A gazdájuk is fél tőlük, mert esetleg oda-oda kapdosnak.

-közölte a szakember, majd hozzátette, az ilyen elkényeztetett kiskutyáknál lehet jó orvosság a figyelemmegvonás:

Egy-két órát akár nem törődünk velük, oda sem figyelünk rájuk, és akkor kicsit megtanulják a helyüket a hierarchiában. Az én saját kutyámnál a gyerekek is azt csinálják, hogy például csak vezényszóra ehet. Kitöltik a tálba a kutyának az ételt, de vezényszó nélkül nem állhat neki a lakmározásnak. Akár 5-10 perc is eltelhet parancs nélkül – végül persze megkapja a jól megérdemelt vacsoráját, de közben megtanulja, ki a falkavezér, és neki hol van a helye a családban.

Ahogy Varjú Gábor még elmesélte, a kistestű és a kan kutyáknál gyakoribb ez a probléma, bennük ugyanis ott van a dominanciára való törekvés és a magasabb pozíció elérésének célja a falkában, így ebből lehet a gond. Egy agyonkényeztetett kutyával veszélyes is lehet az együttalvás, hiszen előfordulhat, hogy az ember éjszaka forgolódik, véletlenül ráfekszik, a kutya pedig haraphat is. Olyan is előfordulhat, hogy a kutya féltékeny a gazdája partnerére, ezért rossz szemmel nézi, hogyha nem ő kerül a legideálisabb helyre a családi fészekben.

Milyen egészségügyi aggályai lehetnek az együttalvásnak?

Ahogy Varjú Gábor kiemelte, attól különösképp nem kell tartanunk, hogy normál esetben bármilyen vírust vagy bakteriális fertőzést elkapnánk a kutyától. Viszont pár fontos szabályt be kell tartani:

Ilyen az állatnál háromhavonta a féreghajtás, amit megbízható szerrel végezzünk el, másrészt bolha- illetve kullancsirtás is legyen! Ha az állatnak egészségügyi problémája van, például egy idősebb állatnál vizelettartási gond, akkor az inkontinencia kizáró ok lehet az együtt alvásra. A macskáknál például, ha egy kijáró, vadászó cicánk van, ami elkaphat egeret, madarakat, ott havonta szintén javasolt a féreghajtás. Mostanában nagyon divatos a Barf etetés, ami nyers hússal vagy csonttal való etetést jelent. Azoknál az állatoknál is, akiknél nyers hús vagy csont a táplálék, szintén havonta javasoljuk a féreghajtást. Tehát, ha ilyen szintű a kontaktus az emberrel, akkor még fokozottabban érvényesek ezek a szabályok.

A higiéniára is oda kell figyelni!

Nem kis fejtörést okozhat, az együttalvás során az is, ha a kutyának, finoman szólva sem kellemes a szájszaga:

Hát, igen, ez is gyakori probléma! A kutyák 80%-ának fogköves a foga, és olyan súlyos esetek is előfordulnak a praxisunkban, hogy a kutya szája olyan büdös, hogy a szag alapján meg lehet találni a lakásban. Tehát a szájhigiéniára oda kell figyelni. Ha súlyos a probléma, le kell szedetni a fogkövet. Megelőzésképpen a legalapvetőbb, hogy a kutya rágjon, és száraz tápot kapjon, hogy tisztuljon a foga. Vannak különböző rágószalagok, rágórudak is. Ezen kívül javaslunk olyan készítményeket is, amelyek az emberi szájvízhez hasonlóan klórhexidint tartalmaznak, ez megtapad a fogzománcon, és elpusztítja a kőképző baktériumokat. A kutyáknál viszont fogszuvasodás soha nem fordul elő, de a fogkő 80%-uknál megjelenik.

Varjú Gábor még arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a lakásban tartott kutyáknál sokszor téma a fürdetés – ezzel is óvatosan kell bánnunk! A kutyák köszönik szépen, jól elvannak fürdetés nélkül is! Ha a kutya sokat játszik kint, esetleg gyakran sáros vagy vizes helyeken mozog, akkor persze gyakrabban kell fürdetni. de havi egy alkalomnál többször akkor se fürdessük meg! Mivel sokkal kevesebb faggyúmirigyük van, és ha túlzásba esünk, könnyen kiszáradtat a bőrük és eltávolíthatja a természetes olajokat, amelyek fontosak a szőrzet és a bőr egészségéhez. Másrészt fontos, hogy kifejezetten kutyáknak készült sampont használjunk, mivel az emberi samponok irritálhatják a bőrüket.

Mikor nem ajánlott az együttalvás?

Egészségügyi okokból: Ha valaki allergiás a kutyaszőrre, vagy légzőszervi problémákkal küzd (például asztma), az együttalvás súlyosbíthatja a tüneteket.

Ha valaki allergiás a kutyaszőrre, vagy légzőszervi problémákkal küzd (például asztma), az együttalvás súlyosbíthatja a tüneteket. Viselkedési problémák esetén: Ha a kutya már most is dominancia-problémákat mutat, vagy agresszívan viselkedik másokkal szemben, az együttalvás tovább súlyosbíthatja ezt a helyzetet.

Ha a kutya már most is dominancia-problémákat mutat, vagy agresszívan viselkedik másokkal szemben, az együttalvás tovább súlyosbíthatja ezt a helyzetet. Nyugtalan alvók: Ha valaki könnyen felébred éjjel, a kutya mozgása vagy zaja jelentősen ronthatja az alvás minőségét.

Címlapkép: Getty Images