Megszólalt a sztárkertész: így készítsük fel szobanövényeinket a télre

HelloVidék 2024.10.12.

A tél közeledtével egyre inkább rövidülnek a nappalok és egyre hidegebb lesz a levegő is. A hűvösebb idő közeledtével fontos a kültéri növényeinket is áthelyezni a beltérbe, hacsak nem akarjuk, hogy el fagyjanak. Bár alapesetben egyszerűnek tűnhet, sokan mégis átgondolatlanul fognak hozzá, megfeledkezve arról, hogy a nem megfelelő áttelepítés nemcsak a kinti növényeknek okozhat gondot, hanem a bentieknek is egyaránt. A HelloVidék most megnézte, melyek azok a tennivalók, amiket mindenképp szem előtt kell tartanunk, mikor téliesítjük a növényeinket.

Amikor a növények hosszú ideig kint vannak a kertünkben, vagy a teraszon előfordulhat, hogy egyes kártevők, mint például levéltetvek fertőzik meg a kedvenc virágainkat, és egyéb növényeinket. Éppen ezért mielőtt bevinnénk a lakásunkba őket, érdemes alaposan szemügyre venni őket, a rovarokra utaló jeleket, beleértve a tojásokat is. Ha élő rovarokat találunk a növények között, akkor lehetőség szerint permetezzük be őket rovarölő szappannal. Érdemes jóval egy hónappal nekilátni az előkészületeknek, hogy legyen ideje a fertőzések kezelésére, és szükség esetén ismételjük meg a folyamatot - mondja Andrew Bunting, a Pennsylvaniai Kertészeti Társaság alelnöke. Különösen fontos, hogy olyan helyre tegyük a növényeket, ahol van elegendő napfény, a legjobb egy világos ablak közelébe helyezni őket, lehetőleg déli vagy nyugati fekvésű részre, de ez természetesen a háztól elhelyezkedésétől is függ. Kevesen tudják, hogy a beltéri levegő alapvetően sokkal szárazabb lehet, mint a kültéri, különösen télen, amikor a fűtőberendezések is működnek. Sok növénynek, például a trópusiaknak azonban magasabb páratartalomra van szüksége. Éppen ezért, ha van rá mód tegyük a növényeket természetes nedves helyre, vagy használjunk páratartalmú tálcákat. Mivel a beltérben kevesebb a napfény, ez egyben azt is jelenti, hogy a növényeknek kevesebb vízre lesz szükségük. Nagyon sokan azonban ennek ellenére mégis gyakran abba a hibába esnek, hogy túlöntözik a növényeket, éppen ezért fontos, hogy mindig ellenőrizzük a növényeink földjének a nedvességszintjét mielőtt locsolásra kerülne sor. A legtöbb növénynek időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon az új környezethez – és minden alkalommal, amikor új helyre költöztetjük, akkor ismét meg kell „szoknia" az új helyet. Ez a folyamat rengeteg energiát igényel, ami idővel komolyan befolyásolhatja a növényeink tűrőképességét, így az könnyebben sebezhetőbbé válik a betegségekkel, kártevőkkel Forrás: Realsimple.com Címlapkép: Getty Images