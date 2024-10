Titokzatos dologra akadtak Tiszaszentimrén: senki sem tudja megmondani, mi lehet ez

HelloVidék 2024.10.14. 16:02

Az új-fundlandi tengerparton még szeptember közepén sokszáz darab szokatlan, durván öklömnyi keltésztagombócra emlékeztető külsejű és állagú valamit találtak. Még folyik ezek vizsgálata, így azt sem tudni egészen biztosan, hogy élőlények-e egyáltalán vagy egészen mások. Most Tiszaszentimrén is találtak valamit, ami hasonlít az Új-Fundlandon talált titokzatos tésztaszerű kupacokhoz – számolt be róla a 444.hu.

A lap egyik olvasója jelezte, hogy Tiszaszentimrén talált valamit, ami a megszólalásig hasonlít a fent említett, Új-Funlandon talált „valamikhez". Leírása szerint a dolog krémszerű állagú, durván öklömnyi, kelttésztára emlékeztető csomó volt, amit mintha odapottyantott volna valaki a fűbe. Annyit árultak el róla, hogy a dolog „kívül világosszürke, homogén pép, puha, nem darabos. Megkeverve belül kissé krémszínű, levegőn beszürkül." A rejtélyes dolog az új-fundlandi lelethez hasonlóan ez sem volt büdös, nem tűnt sem székletnek, sem hányásnak. Bagolyköpet sem volt, mert nem volt benne sem szőr, sem csont.