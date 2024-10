Van, akinek semmi sem szent: erdész emlékhelyet rongáltak meg a Mecsekerdőben

Ismeretlen tettesek ellen tett rendőrségi feljelentést a Mecsekerdő Zrt., mert a napokban a gondozásukban lévő Hesz-keresztet megrongálták. A Kelet-Mecsek lábánál, Erdősmecske és Ófalu között található Hesz-keresztet 2024. október 14-én ledöntötték. A kereszt egy 170 évvel korábban történt tragikus eseménynek állított emléket – adta hírül a Mecsekerdő Zrt. mai közleményében.

A Mecsekerdő területén található kereszt erdész ősüknek állít emléket, amely fontos a szakmai- és a helyi közösség számára is. A Társaság kiemelten fontosnak tartja az ilyen történelmi emlékek megóvá-sát és helyreállítását, és mélységesen elítéli az emlékhelyeket meggyalázó vandalizmust. Az emlékmű-vet a Mecsekerdő visszaállítja, amelynek felújítását már megkezdte. A Hesz-kereszt várhatóan 1-2 hó-nap múlva visszakerülhet helyére. Szerencsére a Mecsekerdő területén ritka az ehhez hasonló eset, de sajnálatos módon nem egyedülálló: korábban a Kis-réti tanösvény megújítása során történt hasonló esemény, amikor az átadó előtt több újonnan kihelyezett táblát megrongáltak.

A kereszt különleges történelmi emlékmű, amely Hesz Antal erdész emlékét őrzi, akit rablók gyilkoltak meg 1853-ban.

A kereszt felirata is erre a tragikus eseményre utal: „AMTET VON ANTON HESZ 1853". A helyszínen korábban egy szerény, kővel körülölelt fakereszt is állt, amely egy sírhalmot jelölt. A helyi történetek szerint a Hesz-kereszt mellett, egy másik tragikus esemény helyszíne is található: egy csendőr, Kriska Pál sírja, akit a második világháború során szovjet katonák fogtak el és végeztek ki. A csendőrt a helyi erdészek temették el, miután hozzátartozóit értesítették. A Mecsekerdő kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az elkövető(k)ről, jelent-kezzen a hatóságoknál. A természeti és történelmi örökségünk megóvása közös érdek.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)