Lelepleztük a magyar konyhák legsötétebb titkait: ezeken a helyeken tényleg senki sem takarít?

Ahhoz, hogy egészséges otthont teremthessünk magunknak, elengedhetetlen, hogy a konyhánkat is tisztán tartsuk, ahol - bár sokan rendszeresen takarítják a látható helyeket - számos olyan felületet és tárgyat találhatunk, amelyek könnyen elkerülhetik a figyelmünket – írta meg a The Spruce. Máris mutatjuk, melyek a konyha legpiszkosabb pontjai, azok a rejtett zugok, amelyek gyakran a legveszélyesebb baktériumok melegágyaiként szolgálhatnak. Hogyan tartsuk tisztán őket?

Bár sokan nem hajlandók tudomást venni róla, bizony minden konyhában lapulnak olyan rejtett zugok, különféle eszközök és felületek, amelyek még a tapasztalt háziasszonyok figyelmét is elkerülik takarítás közben – sőt, gyakran éppen azok a dolgok a legszennyezettebbek, amelyeket nap mint nap használunk. Na de mégis, melyek ezek?

Hetente többször kellene fertőtleníteni őket, mégsem tesszük

A legkoszosabb, napi szinten használt dolgok közé tartoznak többek között a konyhapultok, a bútorok fogantyúi és a mosogatószivacsok, illetve a többször használható vizes palackok is. Ezeket a tárgyakat a szakértők szerint ajánlott (lenne) hetente többször, sőt, akár naponta fertőtleníteni, hogy ezzel elkerülhessük a baktériumok elszaporodását és a keresztszennyeződések kialakulását.

Szintén kiemelt figyelmet kellene fordítanunk a háztartási gépek gombjainak, fogantyúinak és érintőpaneljeinek a tisztítására is, amelyek a fentiekhez hasonlóan a konyha legkoszosabb zugai közé tartoznak. Ezeket a felületeket is érdemes lenne heti rendszerességgel megtisztítani, különösen akkor, ha főzés közben, vagy ha nyers alapanyagok (pl. nyers hús) feldolgozása közben érintjük meg őket. A háztartási gépek tisztításhoz érdemes tisztítókendőt vagy spray-t használnunk.

Mosogatók és lefolyók – ki gondolta volna?

Mindannyian tudjuk, hogy a mosogatótálca annak ellenére is, hogy folyamatosan vízzel érintkezik, szintén kiváló otthont adhat a mikrobáknak: a kórokozók különösen a keskeny résekben, a lefolyó körül, illetve a szemétgyűjtő dugókban telepedhetnek meg. A lap ajánlása szerint a mosogató és annak környéke is azok közé a területek közé tartozik, amelyeket ajánlott naponta fertőtleníteni, de a szivacsok, a mosókefék és a mosogatórongyok is brutális mennyiségű koszt és veszélyes baktériumot képesek összegyűjteni.

Ha ilyen konyhai eszközöket is használunk, azokat célszerű minden ételkészítési alkalom után, vagy a takarítás során forró vízben csírátlanítani

- hívják fel rá figyelmünket a szakértők, akik szerint a mosogató- és a zöldségsúroló keféket is érdemes rendszeresen mosogatógépben kimosni.

Te milyen gyakran takarítod ki a hűtődet?

Hiába biztosít hideg környezetet élelmiszereinknek a hűtőszekrény, szintén azok közé a helyek közé tartozik, amelyek otthont adhatnak az egészségre káros baktériumoknak. A hűtők fiókjait és polcait havi rendszerességgel ajánlott alaposan megtisztítani, enyhén mosószeres meleg víz használatával. Tipp: a hűtőben kiömlött folyadékokat (pl. tejet, gyümölcslevet) célszerű azonnal feltörölnünk, emellett rendszeresen fertőtlenítenünk a belső felületeket is.

A vágódeszkák, különösen azok a darabok, amelyek fából készültek, szintén könnyen a baktériumok melegágyává válhatnak, éppen ezért fontos, hogy legalább két külön vágódeszkát használjunk a hétköznapokban: egyet a gyümölcsöknek és zöldségeknek, egy másikat pedig a húsoknak. Ezeket minden egyes használat után alaposan mosogassuk el és hagyjuk őket megszáradni.

Azt hitted, ennyi? Várd ki a végét, hosszú a lista!

A mosogató és a hűtő mellett más konyhai kis- és nagygépek is igénylik a rendszeres tisztogatást: közéjük soroljuk például a kávéfőzőt, a turmixgépet és egyéb olyan gépeket, amelyeket rendszeresen összefogdosunk. Ha igazán alaposak szeretnénk lenni, a konyhai kisgépeket hetente egyszer akár szét is szedhetjük, hogy könnyebben megtisztíthassuk a nehezen elérhető részeiket.

Szintén a baktériumok melegágyául szolgálhatnak a műanyag uzsonnásdobozok, a többször használható bevásárlótáskák és a vizespalackok is, amelyek, ha nem figyelünk oda rájuk, idővel potenciális veszélyforrásokká válhatnak. Fontos, hogy ezeket a tárgyakat is minden egyes használat után alaposan tisztítsuk meg, lehetőség szerint mosogatógépben vagy forró, szappanos víz használatával.

Minden nap tisztítsuk meg a konyhapultot is, legalább egyszer, lehetőség szerint ételkészítés előtt. Ehhez használjunk fertőtlenítő kendőt, spray-t és tiszta ruhát

- javasolják a szakemberek, akik arra is felhívják a figyelmünket, hogy a konyhapultra gyakran helyezünk olyan használati tárgyakat, amelyek rendszeres tisztítást igényelnek.

Végül, de nem utolsó sorban: ne feledkezzünk meg a só- és borsszórókról sem! Ezeket az eszközöket gyakran érintjük meg ételkészítés közben, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztítsuk őket.

Címlapkép: Getty Images