Nagy galibát csinált a zirci szórólapozó: kétszer is bezárta egy társasház időskorú lakóit

HelloVidék 2024.11.03.

A szórólapozás – nyilván nem szándékosan –, de már másodszor eredményezett olyan helyzetet, ami rázárta a kaput a lépcsőházra, ahol zömében idősek laknak. Most keresik a szórólapozót, aki másodszor zárta be egy tömbház lakóit, ugyanis a szórólapozás ilyen módon veszélyes is lehet, veszélyes helyzetet szülhet – adta hírül a veol.hu.

A szórólapozás – nyilván nem szándékosan –, de már másodszor eredményezett olyan helyzetet, ami rázárta a kaput a lépcsőházra, ahol zömében idősek laknak. Most keresik a szórólapozót, aki másodszor zárta be egy tömbház lakóit, ugyanis a szórólapozás ilyen módon veszélyes is lehet, veszélyes helyzetet szülhet – adta hírül a veol.hu.

Már két alkalommal is megtörtént, hogy a portál egyik olvasója nem tudott simán kijutni a lépcsőházból, hiába van hozzá kulcsa és tudta megnyomni a belső elektromos kapunyitót. Rögtön észrevette, hogy a bejárati ajtó fogódzóin, keresztben felül reklámújságok vastag kötege fekszik beékelődve. Ez így alkalmas arra, hogy belülről finom módszerekkel lehetetlenné tegye a kijutást. Ilyenkor két megoldás adódik: az egyik, hogy az üvegajtón belülről az arra járóknak integet a lakó, hogy segítsenek neki vagy felhívja egy ismerősét. A másik lehetőség az ajtó erős kifelé nyomása lehet, de a kapu tartós használata miatt egyszerre mindkét szárnyának feszegetése nem előnyös – erre gondolt a lap olvasója is, akinek lenne ehhez ereje, és az szintén eszébe jutott, hogy neki kell a kaput valamilyen módon kinyitnia, mert a lépcsőházában zömében idősek laknak. Amikor pedig kijutott, a reklámújságok csomagjait a postaládákba tette. A lakók „kapuzárási pániknak" nevezik A bezárt lakók többsége nem is tudott az így előállt helyzetekről, csak utólag hallottak róla. A kapuzárási pánik szerintük is egy vicces megjegyzés, ám akkor adódhat gond, ha egy idős lakó szeretne kijutni a házból, esetleg vészhelyzetben gyorsan kellene elhagyni a lakásokat. Azt kérik a lakók, hogy másképp helyezze el a szórólapozó a reklámkiadványokat, máskülönben nagy baj lehet belőle. Címlapkép: Getty Images