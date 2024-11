Így fűti a házát egy vérbeli krisnás: elárulta a titkot a magyar ökofalu lakója

A somogyvámosi Krisna-völgy kertésze, Bálamodaka Dasa most bepillantást engedett saját otthonába, és megmutatta, hogyan vészelik át a krisnások a fűtési szezont. Azt is elárulta, hogyan aprítja fel a tűzifát, készíti el a gyújtóst a majdnem tejlesen önfenntartó gazdaságukban.

A Krisna-völgy kertésze, Bálamodaka Dasa, több mint tizenöt éve szolgál a zöldségeskertben. Ismeri kert minden zegét-zugát és az összes termesztett zöldséget, hiszen ő maga válogatta össze a különféle fajtákat. Most bepillantást nemcsak a kertjébe, hanem saját krisnás otthonába is, amely szinte teljesen önfenntartó. A hangulatos ökoház szintén Somogy megyében, Somogyvámos közelében található. Ez a hely a magyarországi Krisna-tudatú hívők legnagyobb központja, egyben Európa egyik legnagyobb ökofalva.

Ahogy a TikTokra feltöltött videóban Bálamodaka Dasa elmeséli, minden fatüzeléssel működik náluk: a fűtés és a vízmelegítés is.

A fatüzelésnek külön tudománya van

Aki otthon maga is fával fűt, az tudja, hogy maga a begyújtás is külön tudomány, mielőtt nekiállunk érdemes tisztába lenni néhány dologgal. Először – magyarázza Bálamodaka Dasa - mindig gyújtóst kell aprítani, mi mással is, mint fejszével! Csak keményfával érdemes fűteni – tölggyel, bükkel vagy gyertyánnal. A fenyőféléket érdemes messze elkerülni, nem alkalmasak igazán a begyújtásra, mert égéskor a fűtőberendezésben és a kéményben kátrányos lerakódást okozhatnak, így tűz- és balesetveszélyes.

A Krisna-völgyben tüzelőként az akácot használják nagy mennyiségben, mert ez egy özönnövény, ráadásul keményfa, jó hőértékkel.

Még nedvesen is jól ég az akác, de célszerű két évig szárítani! Ha van 50-100 négyzetméter akácerdőnk, évről évre újra lehet telepíteni és megújítani, így a tüzelőanyag házilag is biztosítható.

A lakásban is csak fával fűtenek

A krisnás házban téglából épített sparhelt van, amely takaréktűzhelyként kis mennyiségű fával is jól működik, nemcsak sütni és főzni lehet benne, de vizet is melegítenek rajta A cserépkályhát Bálamodaka Dasa saját kezűleg építette; jól szabályozható, és akár egy vödör fával is befűthető az egész lakás. Ezenkívül a fürdőszobában fa tüzelésű vízmelegítőt is használnak, amely fával vagy elektromos árammal is működtethető. Fontos az elegendő oxigén biztosítása a megfelelő égéshez.

A begyújtásról is szó esik: több praktika létezik

Bálamodaka Dasa szerint az egyik legjobb módszer, ha a rakást felülről gyújtjuk meg, így fentről lefelé egyre nagyobb fadarabok égnek el. Ha erre nincs lehetőség, mert például kicsi az ajtó, akkor elölről kell meggyújtani a rakást, hogy az oxigén megfelelően bejusson az ajtó felől.

A gyújtóst előre rakva az egész magától szépen be fog gyulladni . Fontos figyelni azonban, hogy ne fűtsük túl a rendszert, mivel nincs benne termosztát – a megfelelő hőfokot egyszerűen ki kell tapasztalni

- tanácsolja Bálamodaka Dasa, aki azt is elárulja, hogy négytagú családja remekül alkalmazkodott ehhez a megoldáshoz, és a gyermekei is egyszerű kézrátétellel tudják, mikor jó már a fürdéshez a víz hőmérséklete.

Krisna-völgyben egyébként minden háztartásban ez a fűtési megoldás működik:

Címlapkép: Getty Images