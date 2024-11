Újabb havazást észleltek Magyarországon: ebben a városban hullott le az ipari hó + fotó

Kissé szokatlan módon, ipari hó formájában érkezett meg az idei szezon első havazása vasárnap reggel Dunaújvárosba, most pedig a Kazincbarcikán élők tapasztalhatnak hasonlót, elkezdett fehéredni a város: a vasárnapi dunaújvárosi esethez hasonlóan most is ipari hóról beszélhetünk.