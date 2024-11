Szedd magad a tűzifát?! Így juthatsz hozzá olcsón, de vigyázz, könnyen gigabüntetésbe futhatsz!

Mit mond az erdőtörvény a tüzelő gyűjtéséről?

Az Erdőtörvény 61§ (1) bekezdés c; pontja alapján élő fáról, cserjéről gallyat, díszítőmohát gyűjteni tilos (kivéve az erdőgazdálkodó által végezhető/végeztethető minőségi törzsnevelést elősegítő nyesést).számít az elhalt fekvő fa ésEzen erdei haszonvétel gyakorlását az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni, tehát engedélye nélkül nem lehet gyakorolni, és a gyűjtés során is be kell tartani, hogy a tevékenység nem károsíthatja, veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, talaját, természetes felújulását, a védett természeti értékeket valamint az erdei életközösséget.Aki a tevékenységet az erdőgazdálkodó hozzájárulása nélkül végzi, vagy az erdei haszonvételek gyakorlására vonatkozó szabályokat megsérti, alkalmanként 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető - olvasható ITT.