Döbbenet, hogy kilőttek az árak: ennyiért lehet lakást venni a vidéki nagyvárosokban

Debrecen volt a legdrágább megyeszékhely 2023-ban, és a nagyvárosok legdrágább utcáját is itt találtuk meg, ahol több mint 1,2 millió forintot fizettek átlagosan egy lakóingatlanért tavaly. A KSH adatai alapján megkerestük a legolcsóbb utcát is, amely Salgótarjánban van, itt egy négyzetméternyi ingatlan átlagosan 41 ezer forintos (!!) áron kelt el. A legdrágább települések listájából pedig az derült ki, hogy a balatoni városok immáron kiszorították Budapest luxuskerületeit a nyeregből, 2 millió feletti négyzetméterárral is csak a magyar tengernél találkozhattunk. A legolcsóbb településeken ellenben már húszonezres négyzetméteráron is kapni ingatlant.

Ahogy a portál írja, a statisztikai hivatal friss listájából kiderült, a legdrágább megyeszékhely 2023-ban Debrecen volt, ahol átlagosan 684 ezer forintot fizettek egy négyzetméternyi lakóingatlanért,egy évvel korábban még csak 620 ezer forint volt az átlagár a tranzakciók alapják, sőt, bőven a COVID előtt, 2018-ban még csak 315 ezer forintot fizettek ki átlagosan egy négyzetméterért a lakásvásárlók Hajdú-Bihar megye székhelyén. Ezt követi Veszprém 662 ezres négyzetméterárral, ahol 2022-ben 657 ezer forint volt átlagosan egy négyzetméternyi lakóingatlan, 6 évvel ezelőtt pedig még 310 ezer mer négyzetméteres áron mentek a lakóingatlanok. Győr lett a harmadik, 650 ezer forint per négyzetméteres tavalyi átlagárral, 6 év alatt itt is több mint duplájára emelkedett az átlag négyzetméterár. De, ahogyan ez a grafikonon is látszik, nem egyedi eset, sokkal inkább általános tendencia. A lista másik végén Salgótarján áll, ahol a vizsgált városok között egyedüliként 200 ezer forint alatt maradt az átlagos négyzetméterár, egészen pontosan 193 ezer forintot fizettek egy négyzetméterért a tavalyi tranzakciók alapján - 2018-ban még 88 ezer forint (!!) volt az átlagos négyzetméterár a megyeszékhelyen. Mint kiderült, a dobogó másik két helyezettje a két másik olyan település, ahol tavaly még nem érte el a 400 ezer forintot az átlagos négyzetméterár: Békéscsabán a tranzakciók alapján 351 ezerbe került egy négyzetméternyi lakóingatlan, Miskolcon pedig 375-be. Melyek a megyeszékhelyek legdrágább utcái? Erről többet a Pénzcentrum teljes cikkében olvashatunk, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images