Elítélték a vasi rabszolgatartót: így láncolta magához és dolgoztatta áldozatát ingyen

A jogerős tényállás szerint a vádlott 2022 februárjában megismerkedett a hajléktalan sértettel, neki szállás és ellátás fejében gépkocsivezetői munkát ajánlott. A sértett feladata az volt, hogy a vádlottat, néha annak fiát szállítsa fémhulladék gyűjtése és leadása céljából Vas vármegyében. A vádlott néhány hónap múlva már arra is utasította a sértettet, hogy házakhoz becsengetve maga is gyűjtsön fémhulladékot, továbbá ház körüli feladatokat is végezzen el. A sértett tiltakozott, hogy nem ebben állapodtak meg, ezért a vádlott többször megverte, megrugdosta – derült ki az Ügyészség közleményéből.

A sértett pénzt nem kapott a munkájáért, s mivel egyéb jövedelme, családi kapcsolata nem volt, nem tudott elmenni a vádlottól. 2022. július 14-én a vádlott, és bántalmazás, fenyegetés hatására a sértett is egy szombathelyi üzletbe mentek azért, hogy onnan lopjanak. A vádlott közel 200.000 forint értékű árut a bevásárlókocsiba pakolt, majd utasította a sértettet, hogy ezt fizetés nélkül a bejárati ajtón tolja ki. A biztonsági őr ezt észrevette, a sértettet feltartóztatta, a vádlott elmenekült a helyszínről. A Szombathelyi Törvényszék a vádlottat emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és lopás vétsége miatt, mint különös visszaesőt 7 év fegyházbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. A sértett dolgoztatásával jogtalanul szerzett vagyonra, 1,9 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen a vádlott és a védője felmentés érdekében fellebbeztek. A Győri Ítélőtábla a 2024. december 4-én kihirdetett határozatában egyetértett az ügyészséggel, a vádlott bűnös, a büntetése szükséges és arányos.