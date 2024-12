Felejtsd el a drága bolti szaloncukrot: mint dédanyáink, fillérekből készíthetsz te is otthon luxus csemegét

A sztaniolba csomagolt édesség idén sem lett olcsóbb, az alapanyagok – elsősorban a csokoládé drágulása horror mértékben emelte a szaloncukor árát. Ünnepek előtt, mint dédanyáink tették, mi magunk is nekiállhatunk a szaloncukor gyártásnak. Töredék árból kihozhatjuk, ráadásul nem csak egyedit, hanem egészséges csemegéket is alkothatunk!

A bejgli és a hókifli mellett a szaloncukor a magyarok egyik legkedveltebb karácsonyi csemegéje. Bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe is, nélküle nincs ünnep (apropó, idén is megválasztották az Év Szaloncukrát), sokan tradicionálisan is szinte csak ezzel díszítik a fát. Bár már tele vannak a boltok polcai a magyarok kedvenc karácsonyi édességével, nincs könnyű helyzetben, aki vásárolni szeretne.

A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakember, Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint minden költségtétel emelkedett idén, csak a csokoládé ára több mint a duplájára emelkedett egy év alatt. Így, ha valaki ugyanolyan forgalmat generál idén, mint egy évvel ezelőtt, akkor is lényegesebben kevesebb profitot fog termelni. Hiába drága, azért a legtöbben mégsem tudnak lemondani a szezonális édességről, ezért a kézműves gyártók helyett a kilóra vásárolható szaloncukrokat szerzik be. A kemma.hu összefoglalója szerint

a szaloncukor kilónkénti ára 3450 és 5900 között mozog az édesség összetételétől függően.

A felmérések szerint egy átlagos magyar háztartás 2 kilogramm szaloncukrot vásárol, ez azt jelenti, hogy 6900- 11800 forintot kell kiadnunk a szaloncukorért.

1. Régi szakácskönyvek favoritja - a konzum szaloncukor

Dédanyaink szakácskönyveiben gyakran találkozhattunk a „konzum” szaloncukor receptjével. Ez valójában egy kidermesztett, sűrű cukorszirup volt, amelyet jobb esetben mandula vagy más aroma tett különlegessé. Ha kezdők vagyunk a szaloncukorgyártásban – ezzel is kezdhetünk:

Hozzávalók:

25 dkg kristálycukor

1,5 dl víz

1-2 csepp mandula-, vanília- vagy rumaroma

opcionálisan ételfesték a színezéshez

Elkészítés lépései:

Cukorszirup készítése: A cukrot és a vizet keverd össze egy vastag aljú lábasban. Lassú tűzön melegítsd, és keverd addig, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. Forrald fel, majd közepes lángon főzd tovább, míg a szirup sűrűvé válik. Ezt akkor érheted el, ha a kanálról cseppenő szirup már nehezen folyik le (kb. 115-120 °C, ha van cukorhőmérőd). Ízesítés és színezés: Amikor a szirup elérte a megfelelő sűrűséget, vedd le a tűzről. Adj hozzá 1-2 csepp aromát, és ha szeretnéd, néhány csepp ételfestéket is a kívánt szín eléréséhez. Gyorsan keverd össze, mert a szirup gyorsan kezd hűlni. Formázás: Öntsd a szirupot egy sütőpapírral bélelt tepsibe vagy szilikon formába. Hagyd hűlni és dermedni, amíg szilárd, de még vágható állagú lesz. Éles késsel vagy ollóval vágd kockákra vagy hasábokra. Csomagolás: A kihűlt szaloncukrokat csomagold uzsonnacsomagoló papírba vagy selyempapírba, a végeit hagyományosan behajtva vagy bevágva.

Ha szeretnénk díszíteni, a megformázott konzum szaloncukrokat olvasztott csokoládéba is márthatjuk, de az eredeti változat nem tartalmaz bevonatot.

2. Zselés szaloncukor készítése friss gyümölcsből

Ha kevés az időd, használhatsz hozzá bolti gyümölcslevet, de érdemes frissen facsart gyümölcslével dolgozni – így sokkal finomabb szaloncukor készíthető. A zselé elkészítéséhez használhatsz agar-agart, zselatinport vagy zselatinlapokat is. A lényeg, hogy a folyadékhoz ajánlott mennyiséget szorozd meg 1,5-el, így elég kemény és szilárd zselét kapsz, amely jól formázható.

Hozzávalók

5 dl narancslé (6-7 db narancs)

6 evőkanál cukor

10 db zselatinlap

30 dkg étcsokoládé

Elkészítés lépései:

A narancsok kifacsart levét egy lábasba öntjük és felmelegítjük. Közben egy tálkába fél liter hideg vizet öntünk és egyesével beáztatjuk a zselatinlapokat, hogy megduzzadjanak. A narancsléhez keverjük a cukrot és megkóstoljuk, hogy elég intenzív-e az íze. Ha kell tovább ízesíthetjük citrommal vagy cukorral, hogy vibráló íze legyen. Amikor kezd forrni a gyümölcslé, a megduzzadt zselatinlapokból kinyomkodjuk a vizet alaposan és a lábosba tesszük. 2-3 percig kevergetjük, hogy beleolvadjon. Ezután levehetjük a tűzről, nem kell tovább melegíteni. Egy tálkát enyhén megvizezünk, és belesimítunk egy fóliát, aminek a segítségével kiemeljük majd a megdermedt zselét. Megkeverjük a narancsos zselét és az előkészített tálba öntjük. A hűtőben 3-4 óra alatt hagyjuk keményre dermedni. A csokitemperáláshoz gőzfürdőt készítünk. A csokit feldaraboljuk a 2/3 mennyiségét a tálba szórjuk. A többi csokit kisebbre vágjuk, hogy a beoltásnál ne kelljen sokat várni az olvadásra. Ha már kezd olvadni kevergessük, hogy ne hevüljön fel túlságosan az elolvadáshoz. A víznek sem szabad forrnia alatta, mert akkor megég a csokoládénk. Amikor elolvadt a csoki hozzászórjuk a maradékot, gyorsan csak kettőt keverünk rajta és azonnal levesszük a tűzről. Így keverjük addig, amíg az egész egynemű és szép sima lesz. A megdermedt zselét kiemeljük egy deszkára, levágunk három szeletet és a többit visszatesszük a hűtőbe. Kisebb hasábokra vágjuk, hogy szaloncukor alakja legyen. A csokit átkeverjük és jöhet bele az első zselé. Átfordítjuk egy villa segítségével, lerázzuk a felesleget és egy sütőpapírra tesszük dermedni. Fontos, hogy a zselé hűtő hideg legyen és a csoki rá tudjon tapadni. A temperált csokit időnként keverjük át és ha úgy érezzük, hogy kezd nagyon kihűlni és vastagodni a csoki, akkor gőz felett csak nagyon kicsit rámelegíthetünk. Semmiképpen ne legyen 30 foknál több. Így lesz az eredmény ilyen szép fényes csokiburok, ami roppanósra dermed. Mivel a szaloncukor gyümölcsből készül és nem tartalmaz tartósítószert. A készítés után 7 napig tárolhatjuk hűtőben.

Az alábbi receptvideó segítségével még könnyebben elkészítheted:

3. Íme, a zserbós ízesítésű - szuperegészséges szaloncukor

A Tiktok rengetegében számtalan ötletet kaphatunk még arra, hogyan is állhatunk neki saját magunk is a szaloncukorkészítésnek! Az alábbi receptben datolya, aszalt gyümölcsök és étcsokoládé főszereplésével egy zamatos, zserbó ízvilágú édességet készítünk, amely nemcsak finom, hanem tápanyagokban gazdag is:

Hozzávalók (kb. 20-25 darabhoz):

200 g datolya (mag nélkül, lehetőleg puha Medjool fajta)

100 g aszalt szilva vagy sárgabarack

50 g dió (vagy egyéb olajos mag, például mandula)

50 g darált dió

1 teáskanál fahéj

1 teáskanál vanília kivonat

1 evőkanál citromlé

100 g étcsokoládé (legalább 70%-os kakaótartalommal)

1 evőkanál kókuszolaj (az étcsokoládé olvasztásához, opcionális)

Elkészítés lépésről lépésre:

Az alap elkészítése: Áztasd be a datolyát és az aszalt gyümölcsöket meleg vízbe 10-15 percre, hogy megpuhuljanak. Közben aprítsd durvára a diót, hogy kicsit darabos textúrát kapj. A megpuhult datolyát és aszalt gyümölcsöket szűrd le, majd tedd egy aprítógépbe. Add hozzá a darált diót, a fahéjat, a vanília kivonatot és a citromlevet. Formázás: Dolgozd össze a hozzávalókat az aprítógépben, amíg egy sűrű, jól formázható masszát nem kapsz. Ha túl száraz, adj hozzá egy kis vizet. Vedd ki a masszát, és keverj hozzá a durvára aprított dióból, hogy kellemesen roppanós legyen. Formázz belőle kis téglalapokat vagy golyókat, amelyek a hagyományos szaloncukor formáját idézik. Csokoládébevonat: Olvaszd fel az étcsokoládét gőz felett vagy mikrohullámú sütőben, szükség esetén adj hozzá kókuszolajat a fényesebb és könnyebben kezelhető bevonatért. Mártsd meg a datolyás falatkákat a csokoládéban, és helyezd őket sütőpapírra. Hűtés és csomagolás: Hagyd a szaloncukrokat megdermedni (kb. 20-30 percig hűtőszekrényben). Ha teljesen megkötött a csokoládé, csomagold a szaloncukrokat színes papírba, hogy ünnepi hangulatot idézzenek.

Címlapfotó: Év Szaloncukra sajtóanyag