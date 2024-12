Nagy veszélyt tartogatnak az ünnepek: csúnya meglepetést hoz a Jézuska, ha nem vigyázunk!

A tűzesetek súlyosságát mutatja, hogy átlagos kárértékük milliós nagyságrendű, mintegy tízszerese például a szélsőséges időjárás okozta klimatikus károk átlagos nagyságának. Nemcsak a gyertyagyújtással érdemes azonban körültekintőnek lenni, a Groupama Biztosító tapasztalatai szerint a tűzesetek megközelítőleg 70%-a valamilyen elektromos zárlatra vezethető vissza. A téli ünnepkör ráadásul nemcsak a tűzesetekben és az elektromos zárlatokban csúcsidőszak, de a sok vendégjárás, a vidéki, vagy akár a külföldi utazások a betörőknek is vonzó lehetőség. Miként előzhetjük meg az év végi káreseteket?

Jönnek az ünnepek, igyekszünk több időt tölteni szeretteinkkel, kicsit ellazulni, pihenni. A nyugodt napokat ugyanakkor nagyon tönkreteheti az, ha a csillagszóró vagy az adventi gyertya tüzet okoz, esetleg, ha az elektromos berendezések a díszkivilágítás miatt tönkremennek.

Az ünnepi időszakban, immár több éves tapasztalat alapján kijelenthető, hogy 20-25 százalékkal valóban növekszik a tűzkárok száma. A tűzesetek ráadásul sajnos szinte mindig súlyosak, akármi is okozza, az átlagos kárérték egymillió forint feletti. Ez mintegy tízszerese például a szélsőséges időjárás okozta úgynevezett. klimatikus károk átlagos nagyságának

- hívta fel a figyelmet Berentés László, a biztosító szolgáltatási igazgatója.

Az elektromos zárlatok még gyakrabban okoznak tüzet

Fontos felhívni a figyelmet, hogy fűtési szezonban, nemcsak a gyertya és a csillagszóró, hanem akár a kazán is a kockázati tényezők közé sorolható. A nyílt láng mellett az elektromos készülékek miatti zárlat is okozhat tüzet. A szakember tapasztalatai szerint a tűzesetek megközelítőleg 70%-a valamilyen elektromos zárlatra vezethetők vissza. Nagyon sok tűzeset keletkezik a téli időszakban az elektromos hősugárzók, radiátorok nagy energiafelvétele miatt kialakuló elektromos zárlatból. A fűtési idényben, vagyis az év első és utolsó negyedévében általában is több a zárlatos kár.

A tolvajok is ünnepelnek?

Az ünnepek alatt sokan kelnek útra akár rokonlátogatás akár kikapcsolódás, hosszabb utazás céljával. Idén a munka- és pihenőnapok alakulása miatt erre különösen jó lehetőség nyílik. Az üresen hagyott otthonok azonban a betörőket is csábítják, de a besurranó tolvajok is kihasználhatják a család meghitt ünneplését a nappaliban, miközben a ház további helyiségeiben nincs senki.

Hasznos tanácsok a biztosítótól

Az egész ünnepkörben legyünk nagyon körültekintőek! Nem kell végigizgulni az ünnepnapokat, de vegyük figyelembe, hogy ebben az időszakban többször használunk nyílt lángot, jobban megterheljük az elektromos hálózatot, gyakrabban hagyjuk üresen a lakásunkat, ezért körültekintőbbnek kell lennünk! Ne a karácsonyfán gyújtsuk meg a gyertyákat, csillagszórókat! A fenyő, a gyanta, a műfenyő egyaránt rendkívül jól ég. Az adventi koszorút biztonságos, jól látható és körülhatárolt helyre tegyük, illetve helyezzünk alá nem éghető anyagot, például egy fém tálcát. A hagyományos gyertyáknál mindig figyeljünk arra, hogy amennyiben megfeledkezünk róluk, és végig égnek, könnyen meggyújthatják az alattuk lévő tárgyakat. A fényfüzéreket, égősorokat megbízható helyen vásároljuk, ha elmegyünk otthonról, kapcsoljuk ki őket! Ügyeljünk arra, hogy az elektromos hálózatunkat ne terheljük túl. Ha az ünnep során nagy teljesítményű elektromos berendezéseket használunk, legyen az fűtési vagy világítási, díszítési célú, vizsgáltassuk meg az elektromos hálózatunkat! Ha a villamos energiát használjuk fűtésre, feltétlenül kérjük szakember segítségét. Amíg ünneplünk bent, ügyeljünk arra, hogy nincs-e olyan része a háznak, lakásnak, ahová jó zsákmány reményében, könnyedén besurranhatnak a tolvajok. Ha elutazunk, tegyünk óvintézkedéseket! Semmiképp se tegyük ezt közzé a social felületeinken, és kérjük meg szomszédainkat, hogy nézzenek rá a lakásunkra!

Címlapkép: Getty Images