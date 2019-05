Itt a bejelentés: ilyen fesztivál sem volt még a Balatonnál

A IV. Nemzeti Regattát június 1–2-án rendezik Siófokon, a Mol Nagyon Balaton rendezvénysorozat részeként, amikor számos programmal, színpadi produkcióval és koncertekkel várják a szervezők a látogatókat.

A Balatoni Hajózási Zrt. és szervezőtársai 2019. június 1-2-án a Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlásfesztiváljára várják Siófokon a települési csapatokat és a kilátogató érdeklődőket. A nyár első fesztiváljának ismét Ördög Nóra lesz a háziasszonya, házigazdája pedig Borbély Ferenc, aki egyben a vitorlásverseny szakértő kommentátora is. A sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy az első évben, 2016-ban a nevezett településeknek még csak 47 százaléka érkezett a Balaton üdülőkörzettől távolabb fekvő helyekről, a tavalyi évben 70 százalékra növekedett.

Amikor a hajózás 170. évfordulójára kerestünk megfelelő eseményeket, akkor született meg a Nemzeti Regatta ötlete. Először arra gondoltunk, hogy csak balatoni települések vegyenek részt benne, aztán ezt nagyon gyorsan kiterjesztettük az egész országra. Már az első évben harminc település vett részt. Ez egy olyan vitorlás verseny, aminek az a célja, hogy szórakoztatva népszerűsítse a vitorlás sportot, miközben bemutatja a települések különböző turisztikai attrakcióit. A résztvevők óriási lelkesedéssel érkeznek, és nem kötelező elem a vitorlázó tudás sem, hiszen mind a vitorlásokat, mind a szakképzett kormányosokat a szervezők biztosítják a települési csapatok számára

– mondta el a sajtótájékoztatón Kollár József, a BAHART vezérigazgatója. A kétnapos országos seregszemlén és a Sió csatornán megrendezett sárkányhajó bajnokságon a nevezett települések egyaránt megmutathatják tudásukat, és emellett különböző produkciókkal mutatkozhatnak be a színpadon. Az Ízek Versenyén az egyes települések gasztronómiai kínálata és ízvilága is elérhetővé válik Siófokon, június első hétvégéjén.

Akik első alkalommal itt voltak, azok legközelebb is itt neveztek a versenyre, ami jelzésértékű. Bár az időjárás a maga 8 fokos hőmérsékletével és szeles időjárásával most talán picit kellemetlen, de a verseny napján talán egy kicsivel lehetne nagyobb szél, mint most

– hangsúlyozta Dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlásszövetség elnöke. Idén összesen 17 megye csapatai neveztek, köztük 12 újonc település. A legtöbb résztvevőt Veszprém megye delegálta. A profi kormányost a Balatoni Hajózási Zrt. biztosítja, míg a 7-7 fős legénységet a települések. A 10 fős sárkányhajós csapatot a nevezett település polgármestere vagy megbízottja delegálta.

A keddi sajtótájékoztatón dőlt ez az is, hogy a benevezett ötven település csapatai melyik vitorláshajóval szelik majd az amatőr vitorlásverseny előfutamaiban a Balaton habjait. A szombati előfutamok győztesei kerülnek a másnapi negyeddöntőbe, végül hat település méri össze tudását a döntőben. A sorsoláson a HelloVidék is részt vett. A hajókat (ELAN 310, BAVARIA 32, JEANNEAU 348) sorszámokkal látták el. Az ötven település nevét a kultikussá vált macis kosarakban helyezték el.

Hajó neve 1. Előfutam 2. Előfutam 3. Előfutam Reverto Csopak Budapest Dunakeszi Vela Fonyód Makó Révfülöp Pyxis Zamárdi Orfű Balatonalmádi Carina Győr Harkány Nyim Norma Nagyszokoly Gönc Siklós Sagita Baja Balatonakarattya Tamási Kármin Körmend Kaposvár Füzér Zefír Budapest 18. kerület Gyöngyös Ábrahámhegy Zengő Balatonmáriafürdő Komárom Dombóvár Zenit Nagykőrös Iregszemcse Nagykónyi Karát Zirc Pécs Siófok Calypso x x x Cserkész Tiszakécske Szolnok Balatonfüred Naprakész Miskolc Mohács Balatongyörök Lelkész Szentendre Hajdúnánás Balatonkenese Fürkész Enying Gyenesdiás Budapest 10. kerület Segítőkész Tihany Alsóörs Zalaegerszeg Dolce Vita Balatonföldvár Hajdúhadház x

A sárkányhajó versenyre 25 település nevezett, amiket a szervezők csoportokba soroltak a rögzített lebonyolítási rendnek megfelelően. Itt 11 újoncot köszönthetünk, és a versenyzők közül a legaktívabbnak Somogy megye bizonyult.

Sárkányhajó verseny - Települési csapatok besorolása

SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY Települési csapatok besorolása A CSOPORT Csapat 1: Dunakeszi Csapat 2: Gyenesdiás Csapat 3: Kaposvár Csapat 4: Budapest 18. kerület B CSOPORT Csapat 1. Harkány Csapat 2: Nyim Csapat 3: Tamási Csapat 4: Csopak C CSOPORT Csapat 1: Balatonföldvár Csapat 2: Iregszemcse Csapat 3: Balatonalmádi Csapat 4: Nagyszokoly D CSOPORT Csapat 1: Zirc Csapat 2: Makó Csapat 3: Balatonmáriafürdő Csapat 4: Baja E CSOPORT Csapat 1: Gyöngyös Csapat 2: Siófok Csapat 3: Szentendre Csapat 4: Tiszakécske F CSOPORT Csapat 1: Enying Csapat 2: Budapest 10. kerület Csapat 3: Balatonkenese Csapat 4: Körmend Csapat 5: Dombóvár

Tavaly a települések vitorlásversenyén Balatonkenese vitte el az első helyért járó díjat, míg a sárkányhajóversenyen az első helyezett az újonc Paks városa lett.