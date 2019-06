Irány az alsóörsi Open Road Fest: ezt kár lenne kihagyni

A leghíresebb visszaszámlálás és a legvadabb magyar rockerek

A 20. Harley-Davidson Open Road Fest zenei palettáján olyan ikonok szerepelnek, mint a 30 éves Tankcsapda, a 40 éves Karthago, az Edda Művek, az Ivan and the Parazol Karácsony James-szel kiegészülve, Anna and the Barbies, Ganxsta Zolee és a Kartel, AWS és persze a hab a tortán, a leghíresebb visszaszámlálását jegyző svéd EUROPE zenekar. De a buli természetesen a koncertek után sem ér véget.

Extrém fazonok, a legújabb generáció és vonulás a Balaton partján

A zene mellett a látványos attrakciók is főszerepbe kerülnek a jubileumi eseményen. Erdős Csabi minden eddiginél extrémebb kaszkadőr show-val készül, de lesz freestyle motocross bemutató, légi parádé és ismét mindenkit elkápráztat majd a Gravity Academy. A legkisebbek is kiemelt szerepet kapnak, lábbal hajtható motorjaikra pattanva nevezhetnek a Kids Race-re, amelyet ezúttal egy igazi motoros fenegyerek, a Tankcsapda gitárosa, Sidi rajtoltat el. A Motor Show Budapest Gála keretén belül kiderül, melyik a legszebb épített motor Alsóörsön, de lesz Stihl motormosó, láncfűrészes szobrászat és Timbersport bajnokság is. A fesztivál ideje alatt 2 vezetett túrához csatlakozhatnak az érdeklődők, szombaton pedig minden idők legvidámabb motoros felvonulására készülnek a szervezők.

Idén is mindegy, hogy ki, mivel érkezik...

...mert van, aki egy vadiúj Harley-val fog távozni, hiszen egy Harley-Davidson Street 750 talál gazdára a fesztiál hivatalos nyereményjátékában. A Harley-Davidson Múzeum különleges relikvia gyűjteménnyel várja az érdeklődőket. Akik pedig próbára tennék a legújabb vasparipákat, azok tesztvezetéseken vehetnek részt.

A jubileumi rendezvény számos meglepetéssel, tűzijátékkal és felejthetetlen élményekkel készül. Már csak a szikra hiányzik és berobban a buli!