Tömeges összeírást tartanak Nyíregyházán: kötelező kitölteni, ha kapsz adatlapot

Ahogy a portál írta, a Polgármesteri Hivatal Főbejáratánál, a Búza téri piaccsarnok főbejáratánál lévő irodában vagy a Hősök tere 9. szám alatti parkolási ügyfélszolgálaton de az állatkórházban és az állatorvosi rendelőkben is megtalálhatók már a ládák. A kitöltött nyomtatványokat akár személyesen is leadhatják a gazdik a társaság Tüzér utcai ebnyilvántartó telephelyén is, vagy elektronikuson elküldhető az eb@nyirvv.hu e-mail címre.

Az adatlapot ide kattintva lehet letölteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

A NYÍRVV Kft. honlapján Szemán Sándor főjegyző tájékoztatja a lakosokat, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege 30 ezer forint.