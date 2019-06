Izgalmas tárlat Esztergomban: megújul a Duna Múzeum

Szalkai Tímea tájékoztatása szerint az új kiállítás minden korcsoportnak párhuzamosan nyújt élményt és ismeretet, a legkisebbeknek szánt tartalmak, manuális elemek minden téma esetében megjelennek. A tárlaton nincs ajánlott útvonal, mindenki szabadon járhatja körül a témákat képekkel, animációkkal és interaktív tartalmakkal annyi információt összegyűjtve, amennyi érdekli.

A kiállítás bemutatja a vízgazdálkodás múltját és jelenét, a vízzel kapcsolatos innovációkat, szemlélteti a víz erejének felhasználását, téma lesz a folyók szabályozása, hajózással kapcsolatos érdekességek, a klímaváltozás, a fürdés története, külön rész foglalkozik a Balatonnal, az ásványvizekkel és a szódavízzel.

Az új állandó kiállítás összeállítása előtt több hasonló külföldi múzeumot kerestek fel, így az ötletek összegyűjtése és továbbfejlesztése után a Duna Múzeum látogatói a legmodernebb és egyedi formában kiállított tárgyakkal találkozhatnak, újszerű élményekkel gazdagodhatnak

- ismertette az igazgatónő. Horváth István igazgatóhelyettes elmondta, felújították a régi tárlaton is kedvelt "vízgépet", amely most fényekkel, narrációval kiegészítve mutatja be a víz erejének sokféle hasznosítását.

Láthatók a vízhez kapcsolódó mesterségek is, mint a bolgárkertészek, a Duna-víz árusok, a faúsztatók, a vízimolnárok, halászok vagy az aranymosók, mivel a Duna kisalföldi szakasza Európa egyik gazdag aranymosó helye volt.

A kiállítás figyelemfelkeltő része lesz a víz halmazállapotainak bemutatása, ahol szemléletesen, játékos formában, jelenítik meg a három forma jellemzőit. A vízügyi témáknál külön fejezetet kap többek között az árvíz, a belvíz, a folyószabályozás, a vízügyi műtárgyak és az öntözés.

Minden témának felvázolják a történeti hátterét és eljutnak a jelenig. Így bemutatják, hogyan változik a Föld vízkészlete, a klímaváltozás milyen hatással van az élővilágra és a vízügyi szakembereknek milyen feladatokkal kell szembesülni az éghajlatváltozás hatásai kapcsán.

A kiállítás egyik különlegessége lesz a hajózással foglalkozó rész, ahol dunai hajók makettjeit, történeti tárgyait vonultatják fel, de a szódavíz történetét és az ásványvizeket, gyógyvizeket bemutató rész is várhatóan elnyeri a vendégek tetszését.

A látogatók számára pihenőhelyet alakítottak ki, ahol a terem két oldalfalán és a plafonon lévő kijelzőkön filmek, animációk futnak, valamint nyugalmat sugárzó fények és zene uralkodik.

A múzeum Víz-Idő című állandó kiállítása 2018 márciusában zárt be, miután 18 éven át szórakoztatta, tanította az érdeklődőket. Az új, állandó kiállítás megnyitójának tervezett időpontja 2019. szeptember.

A Duna Múzeum a magyar vízügy történetével, a hazai vízgazdálkodással kapcsolatos muzeális értékű tárgyakat, dokumentumokat gyűjti. Évente átlagosan 20 ezer látogató számára kínálja a vízzel való találkozás, a vízről való játékos ismeretszerzés lehetőségét.

Saját gyűjteményének gondozása mellett szakmai segítséget nyújt a területi vízügyi igazgatóságok által fenntartott vízügyi emlékhelyek, műszaki műemlékek és gyűjtemények nyilvántartásához, kezeléséhez, szakszerű működtetéséhez. Az Esztergom belvárosában, az egykori főkáptalan épületében található, országos gyűjtőkörű szakmúzeum fenntartója az Országos Vízügyi Főigazgatóság.