Újszülöttek a Szegedi Vadasparkban: ők az állatkert új sztárjai

A szülőpár, Tao és Shien az európai fajmentő tenyészprogram (EEP) keretében 2012-ben érkezett a szegedi állatkertbe, abban a reményben, hogy szaporodni fognak. Jó szülőknek bizonyultak, a nőstény nem először hozott világra utódokat, amelyeket gondosan fel is neveltek. Idén volt a legnagyobb az alom, három testvér született az Ázsia-házban. A kölykök a napokban merészkedtek ki a külső kifutóba, így ott a látogatók is megtekinthetik őket. A kölykök az európai tenyészprogram ajánlásai alapján majd új állatkertbe kerülnek, ahogy az eddigi testvéreikkel is történt. Nyáron azonban a látogatók még megcsodálhatják a családot.

A binturongok az Indokínai-félsziget sűrű erdeiben élnek, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint egyre csökkenő számban. Elsősorban az élőhelyének elvesztése, a fakitermelés és az ültetvények térhódítása, valamint a vadászat és a vadbefogás veszélyezteti. Bár ragadozó, kisebb állatok, tojások mellett gyümölcsökkel is táplálkozik.

A binturong első ránézésre medveszerű, de úgy mászik, mint a macska, a testalkata viszont a nyestekére emlékeztet. Az egyik legnagyobb cibetmacskaféle testhossza csaknem egy méter, tömege eléri a 14 kilogrammot. Jellegzetessége a rendkívül izmos, hosszú farok, amellyel - az óvilági emlősök között ritka módon - kapaszkodni is tud. A faj további érdekessége, hogy mirigyei az ember számára kifejezetten kellemes, pattogatott kukoricára emlékeztető illatot árasztanak. Európában az állatkertek nemzetközi adatbázisa szerint jelenleg 59 állatkertben mintegy 150 egyede él.