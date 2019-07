Sportfesztivál kezdődött Kaposváron: harminc országból érkeztek fiatalok

Az egyhetes, nagyszabású viadalon harminc országból csaknem ötezer fiatal élvezi majd a város vendégszeretetét a szervezők tájékoztatása szerint. A korábbi menetrendhez képest változás, hogy a csütörtöki regisztrációt követően ezúttal péntektől szerdáig tartanak a küzdelmek a város sportpályáin és csarnokaiban: az ünnepélyes megnyitót péntek este rendezik a Rákóczi Stadionban, a döntőket pedig kedden és szerdán játsszák a legjobbak.

Most is a Kossuth téri fesztiválfalu lesz az esemény központja, ahol különböző programok várnak minden résztvevőt és érdeklődőt. Újdonság, hogy a májusban átadott Kaposvár Aréna is bekapcsolódik a programba, itt kosárlabda-mérkőzéseket játszanak majd. A torna összes találkozóját ingyenesen lehet megtekinteni.

Nagy öröm számunkra, hogy újra Kaposváron láthatjuk vendégül ezt a több ezer embert. Visszatér hozzánk a grúz röplabda-válogatott, valamint a Feröer-szigetekről is várunk fiatalokat. Rajtuk kívül nagyon sok nyugat-európai együttest láthatunk vendégül

- mondta a szervezők képviseletében Hangai István.