Elkészült a kerékpárút: tekerhetnek a téti bringások

A 181,46 millió forintos európai uniós támogatás segítségével Tét Város Önkormányzatának célja volt, hogy a város belterületén a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő közlekedésfejlesztési intézkedés valósuljon meg, mely elősegíti az élhető, biztonságos városi környezet kialakulását.

A beruházás befejeződött, így a fejlesztés eredményeként a 83. sz. főút Fő utca-Gyömörei utca közötti szakaszán teljes hosszában egy, a közúti forgalomtól leválasztott gyalog- és kerékpárút került kialakításra, emellett a 83-as főút bal oldalán parkoló helyek létesültek, továbbá a gyalog- és kerékpárút is biztonságos átvezetésre került a 83-as főúton keresztül a Gyömörei utcai csomópontban.

A támogatásnak köszönhetően a Fő utcában is teljes hosszában egy, a közúti forgalomtól leválasztott gyalogkerékpárút került kialakításra, valamint a 8417 számú közút jobb oldalán parkoló helyek létesültek, továbbá a gyalog- és kerékpárút is biztonságos átvezetésre került. A meglévő buszmegálló is átalakításra került, ennek eredményeként kiépítésre került egy buszmegállóöböl, illetve a leszálláshoz szükséges peron is kialakításra került.Tét Város Önkormányzatának kiemelt célja volt, hogy a beruházás valamennyi közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételeket teremtsen.