Dübörög a dunaújvárosi Rockmaraton: százhatvan fellépő zenél hat napon át

A Rockmaraton első napján, kedden többek között fellép az olasz Rhapsody, az amerikai Metal Church és Dying Fetus, az angol The Exploited, a Prosectura és a Tales of Evening. Szerdán erős lesz a magyar vonal, hiszen színpadra lép például a Dalriada, a Dorothy, a Leander Kills, a Depresszió, a Road, az AWS és a Tisztán a cél felé, mellettük a finn Finntroll, a svájci Eluveitie, az orosz Siberian Meat Grinder, a francia Rise of the Northstar és az amerikai Terror ad koncertet.

Csütörtökön érkezik a rendezvény egyik leginkább várt zenekara, a brit Paradise Lost, amely előtt két finn banda, a Wolfheart és az Insomnium zenél, de fellép a svéd Marduk is. A magyar bandák közül a Nevergreen, a Junkies, a Kalapács, az Ossian, a Zorall, a Sear Bliss és a Vesztegzár szerepel a csütörtöki programban.

Az utolsó előtti nap legjobban várt fellépője a Sepultura egykori frontembere, Max Cavalera által alapított Soulfly, de színpadra lép az ukrán Jinjer, illetve két angol együttes, a Venom Inc. és a Napalm Death. A magyar zenekarok közül a Moby Dick, az Aurora, az Omen, a Rómeó Vérzik, a Pokolgép, az Akela és a Cadaveres ad koncertet.

A szombati zárónapra marad a fesztivál legnagyobb húzóneve, az amerikai Phil Anselmo, a Pantera volt énekese, aki The Illegals nevű formációjával egy igazi Pantera-bulival érkezik és állít emléket a banda két elhunyt tagjának, Dimebag Darrellnek és Vinnie Paulnak. Rajtuk kívül fellép a norvég Bömbers, az angol Our Hollow, Our Home és a Bury Tomorrow, valamint a belga Aborted. A magyar együttesek közül többek között a P.Box, a Rudán Joe Band, a Mobilmánia, a Lord, a Watch My Dying, a Paddy and The Rats és a Rotor szórakoztatja a közönséget. A szervezők szerint a Rockmaraton 29 éves története során idén először biztosan lesz teltházas nap, mégpedig a szombati, amelyre várhatóan már nem lehet majd a helyszínen jegyet váltani.