Sztárvendégekkel erősít Békéscsaba: érdemes lesz elmenni

Vandlik-Varga Neli, a kulturális intézmény kommunikációs vezetője elmondta, hogy 38 koncertre, illetve egyéb programra kerül sor Békéscsabán, közöttük például a 33. ZENIT fúvószenekari fesztiválra.

Forczek Győző, a CSAKK helyettes vezetője arról szólt, hogy a programot a blues fogja nyitni, illetve zárni, hiszen július 18-án a főtéri nyitó koncerten Pribojszki Mátyás Jumping Matt and his Combó formációja, augusztus 19-én pedig Little G Weevil zenekara fog fellépni.

A köztes időszakban mások mellett fellép a főtéren Boggie, a Bohemian Betyars, valamint a Byealex és a Slepp is. Július 23-án az Alföld Quartet Mozart-koncertje, augusztus 25-én pedig a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar előadása lesz hallható. Forczek Győző elmondta azt is, hogy a nyárvégi rendezvénysorozatra 7-8 ezer vendéget várnak.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba