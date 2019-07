Vidéken robbant be a sörforradalom: itt találod a legjobb magyar söröket!

Tóth Miklós kiskunfélegyházi sörfőzőmester, a fesztivál szakmai vezetője, a Bäder Sörfőzde tulajdonosa elmondta: Kecskemétről, Törökszentmiklósról, Soltvadkertről, Kiskunhalasról, Szentesről, Jászapátiból, Tapolcáról, Békésszentandrásról és Budapestről is érkeznek kézműves sörök.

Kiemelte, igyekeznek minél több környékbeli sörfőzdét meghívni, de fontos szempont a kínálat is. Így esett a választásuk egyebek mellett egy olyan sörfőzdére, amelynek teljes palettája gluténmentes termékekből áll.

Az idei érdekességek között szerepel a Magyar uborka saláta elnevezésű sör, amely kígyóuborka, joghurt és paprika felhasználásával készül vagy a kandírozott gyümölcsdarabkákkal főzött, 11 százalék alkoholtartalmú Suiside Barley Wine, valamint a kellemes aromájú, lágy ale típusú, mélyvörös színű sör, a karamellmaláta, különleges komlók és felsőerjesztésű élesztő felhasználását ötvöző Rubin Hood.

Mint mondta, a kínálatukban lesz továbbá olyan fekete sör is, amely pörkölt kávéval, csokoládéval és madagaszkári vaníliával készült, megkóstolható a citromos aromájú savanyított sör, az új-zélandi komlóval vagy a yuzu fűszerrel és citromfűvel ízesített is. A gyümölcssörök között megjelenik a meggy mellett a narancsos, az erdei gyümölcsös, mangós és a málnás búza is.

Ónodi Árpád, a fesztivál szervezője elmondta: a kisüzemi sörfőzdék különleges magyar termékeit felvonultató, kétnapos program számos, a magyar kézműves sörkultúrával összefüggő rendezvényt tartogat.

A fesztivál alkalmából nyílik meg a város első - kiállítóteremként is működő - kézműves sörözője, megrendezik a kézműves sörök versenyét közönségzsűrivel, tartanak sörfőzési bemutatót, előadásokat sörfőzésről és sörértékelésről, illetve sörkerekasztalt.

A Gasztrotér idén is számos különlegességet sorakoztat fel: hiszen a számos kézműves sör mellett lesz borszekér, pezsgőlugas és pálinkaház, a street food kedvelői pedig számos vendéglátóhely kézműves remekeiből válogathatnak.

Kiemelte: a családokat három színpadon rock-, funky és dzsesszkoncertekkel várják, a sörpadok között "bulifúvósok" játszanak majd, a 10. jubileumi Rocktábor zárókoncertjén pedig ifjú tehetségek lépnek majd fel. A szervezők a gyermekeknek a Lurkó kertben animátorokkal vezetett játékos foglalkozásokkal, raklapokból kialakított izgalmas sörlabirintussal, ágyúmászással, talpas ösvénnyel, manópagonnyal és számos kézműves foglalkozással készülnek.