Extrém fesztivál Komáromban: ilyet még biztos nem láttál!

Farönkökön, traktorgumi akadályokon és sziklákon keresztül, veszélyes ugratókon és egy keresztbe állított amerikai terepjárón át vezet az út a King Of the Fort címhez. Közel 30 elszánt endurós fenegyerek száll majd ringbe és veszi be magát Közép-Európa legnagyobb újkori erődjébe, hogy legyőzze ellenfeleit az erre kialakított versenypályán. Egy olyan viadalnak lehetnek szemtanúi mindazok, akik ellátogatnak a fesztiválra, ahol a pilóták motorjukkal szinte eggyé válva test-test elleni küzdelmet vívnak egymással.

Hogyan kell elképzelni egy ilyen Enduro versenyt?

„A Super Enduro egy zárt pályán történő sprint verseny. A pálya 8-10 mesterséges akadályt: különböző átmérőjű farönköket (15-40-70-80cm), traktorgumi akadályrendszert, nagyméretű sziklákat és ugratókat tartalmaz. A versenyzők 14 fős selejtező futamokban vesznek részt, és a szerencsések a délutáni döntő futamokban küzdhetnek az Erőd Királya címért. A verseny pontozása: 1. hely 20 pont 2. hely 18 pont 3. hely 16 pont és így tovább” – avat be minket a verseny főszervezője Laukó Mihály

Kiből lehet jó super enduro pilóta?

„Aki bátor, de mégis megfontolt, aki jó állóképességgel rendelkezik és rendkívüli reflexekkel megáldott. „Hosszú évek gyakorlásának eredménye az, amit majd a pályán láthatunk.” – teszi hozzá Mihály

Miért különleges a Freestyle Motocross show?

Hujber Péter és csapata nem ismernek félelmet vagy lehetetlent, vakmerő mutatványaiktól garantáltan eláll mindenki lélegzete. A szárnyak nélkül repülő krosszmotorosok 20-30 méteres ugrásaikkal minden alkalommal elkápráztatják a közönséget, nem lesz ez másként a Monostori erődben sem, ahol a Kiss of Death (halál csókja) elnevezésű trükköt is bemutatják. A különösen veszélyes attrakciónál a pilóta kirúgja maga alól a motort és fejjel lefelé 180 fokos nyílásban repül a levegőben.

Míg a motocrossos srácok a gravitációt legyőzve brillíroznak a levegőben, addig az enduró pilóták az idővel, az előttük tornyosuló akadályokkal és egymással is komoly harcot vívnak majd. Köztük lesz Zsigovits Norbert is, aki a verseny nagy esélyesének számít, augusztus 10-én kiderül, hogy sikerül-e megszereznie a trófeát és elnyerni az Erőd Királya címet.

Fotó: Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál