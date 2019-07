Itt a lista: ezek most a legizgalmasabb programok országszerte

Programokból nincs hiány nyáron, számos település készül különböző fesztiválokkal, ünnepnapokkal országszerte - csak győzz válogatni közülük. Most összeszedtük, hogy milyen érdekességekre számíthat az, aki körbenézne az országban. Gasztronómia, zene de a kultúra szerelmesei sem maradnak esemény nélkül!

Battonyai Alkotótábor

Jövő héten kezdődik a Battonyai Alkotótábor; július utolsó hétvégéjén az idén harmadik alkalommal rendezik meg az eseményt, ahová az ország számos részéből és az országhatáron túlról is neves alkotókat várnak. A festők, grafikusok, zenészek, fotográfusok és egyéb művészeti ágban alkotók számára rendezett tábor július 25-től 28-ig tart, és ebben az évben három olyan programot is terveznek, amely nem csak a táborban lakóknak szól.

Battonya testvérvárosában, a romániai Pécska településen zenés, táncos, irodalmi esttel szórakoztatják a magyar anyanyelvű lakosságot július 26-án. A battonyai Molnár C. Pál Emlékházban négy elismert festőművész kiállításokkal mutatkozik be 27-én, valamint a település polgárainak szintén zenés, táncos irodalmi estet tartanak délután. Ebben az évben a viharsarki kisváros több mint félszáz írónak, költőnek és művésznek ad lehetőséget a bemutatkozásra. A rendezvény bevételét a Pécskai Magyar Közösségi Ház felújítására, fejlesztésére fordítják

14. PanyolaFeszt

Több, mint húsz helyszínen csaknem kétszáz fellépő szórakoztatja majd az idei PanyolFeszt vendégeit augusztus 1. és 4. között a hatszáz lelkes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Panyolán. A zenei, irodalmi és gasztronómiai rendezvény a "vidék báját" szeretné egy kicsit más formában megmutatni a Tisza, a Szamos és a Túr folyók közelében fekvő községbe érkezőknek.

A zenei- , sport- és gyerekprogramok, kiállítások és irodalmi estek mellett ebben az évben is lehetőségük lesz a látogatóknak a panyolai portákra betekinteni, azaz a helyiek beengedik a vendéget a saját udvarukra. Az idén "workshop" formában szerveznek szilvalekvárfőzést, lesz ciberekóstoltatás, de az érdeklődők megtanulhatják például a híres, helyben termő szilvából elkészített ételek fortélyait és a kültéri kemence építésének rejtelmeit is. A sportkedvelőket biciklis és kenutúrákkal várják, emellett főzdelátogatást és templomtúrákat egyaránt szerveznek, a térségi főzőcsapatok pedig a helyi tájjellegű ételeket készítik el a betyárlevestől a szilvalekváros csavart fánkon át a málékásás töltött káposztáig.

Lesz néptáncbemutató, táncház és pálinkakóstoltatás, a zenei és irodalmi programrész fellépői között Tompos Kátya, Orosz Zoltán harmonikaművész és Barátai, a Parno Graszt, a Nana Vortex, Antonia Vai, az Aurovoir zenekar, a Csángálló, a Magyarpalatkai Banda és a Debreceni Népi Együttes ad koncertet. Boggie és Kemény Zsófia irodalmi esttel várja a közönséget, a Debreceni Színjátszó Stúdió pedig Csehov-komédiákat mutat be.

Kőszegi Ostromnapok

Kulturális kavalkáddal, folklórprogramokkal és koncertekkel is készülnek az augusztus 2-án kezdődő Félhold és telihold - Kőszegi Ostromnapok elnevezésű háromnapos rendezvénysorozatra. A hagyományőrző csoportok harcos ütközetekkel, seregszemlékkel és fegyver- és viseleti bemutatókkal az 1532. évi török ostromot elevenítik fel.

Kőszegen nagy értéknek számít az önkéntesség és a hagyományőrzés. A rendezvénysorozat jó lehetőséget ad arra, hogy a gyermekeket már óvodáskortól bevonjuk a programokba és ismereteket szerezzenek arról, hogyan éltek, milyen ruházatot viseltek és milyen fegyvereket használtak a 16. században.

Augusztus 2-4 között a Jurisics vár falai alatt a Kőszegi Darabontok és a korhű viseletbe öltözött vendégcsapatok - többek közt a sárvári Nádasdy Ferenc Bandérium, a körmendi Batthyány Lovasbandérium, a Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások, a tatai íjászok és szigetvári hagyományőrzők - vernek tábort.

Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál

Erdélyi ételekből és bukovinai táncokból kaphat ízelítőt a közönség a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválon, amelyet 30. alkalommal rendeznek meg augusztus 2-től 4-ig Bonyhádon. Az eseményt a Hőgyészi Székely Kör Bokréta Néptánccsoportja Különös megkomásodás című előadása nyitja a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban, a táncosok Sebestyén István mesemondó közreműködésével bukovinai székely tánckoreográfiát adnak elő. A nyitó esten Antal Tibor és a Gyimesvölgyi Férfikórus katonadalokat énekel.

A művelődési ház melletti Kaszinókertben augusztus 2-án, pénteken és 3-án szombaton este a csíkszeredai erdélyi ízőrzők adnak kóstolót erdélyi ételekből, székelykáposztát, csorbát kínálnak a résztvevőknek és a közönségnek. Ugyanott szombaton a helyi Csurgó zenekarral bukovinai táncházat rendeznek, amelyben más bukovinai nemzetiségek táncai is megjelennek.

Az eseményen huszonnégy Magyarországon működő egyesület, valamint Erdélyből a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület, a marosludasi Hajdina Kulturális Egyesület, a Pancsovai Petőfi Sándor Kulturális Egyesület népdalköre és Segesvári Miklós Pál Egyesület dalárdája lép fel. Újdonság, hogy egy ukrajnai lengyel ifjúsági együttes, a Dolinianka is Bonyhádra érkezik.

Barokk Randevú

A barokk zenének ad otthont augusztusban a Gödöllői Királyi Kastély, ahol Bach egyik ritkán játszott világi kantátájának színpadi változata és Vivaldi a-moll kettősversenye is elhangzik. A Barokk Randevú című rendezvény augusztus 24-én Szentpáli Roland tubaművész szólókoncertjével kezdődik, amelyen Bach a-moll Concerto és Boccherini B-Dúr Concerto című műve a Budafoki Dohnányi Zenekar kamarazenekarának kíséretével, valamint Vivaldi a-moll Kettősversenye a Virtuózok című műsorból ismert Lukács Gergely tubás közreműködésével hangzik el. Ezt követően a Megérthető zene című sorozat gödöllői állomásán Hollerung Gábor Vivaldi Négy évszak című alkotásának titkaiba avatja be az érdeklődőket.

A Barokk Randevú második napján ismertebb barokk művek témái a dzsessz, a swing, a bossa nova és a bolero műfajában kalandozva csendülnek fel a Swing á la Django és a Talamba Ütőegyüttes nagykoncertjén, amelynek sztárvendége Sárik Péter zongoraművész lesz.

Szent Gellért Fesztivál

A Szeged-Csanádi Egyházmegye első püspöke, Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódva komolyzenei fesztivál rendeznek szeptemberben a csongrádi megyeszékhelyen. A koncertsorozat célja, hogy olyan komolyzenei eseményre hívja a szegedi, vajdasági, bácskai, bánáti és a honi közönséget, amely kifejezi és erősíti a hit és a művészet határokon átívelő kapcsolatát. A szeptember 21-30-ig tartó fesztiválon olyan művek csendülnek fel, amelyek Szeged gazdag zenei életét tovább színesítik, és igazi komolyzenei ritkaságok.

A koncertek különleges hangulatát a szegedi székesegyház egyedülálló akusztikája és a Szegedi Dóm Látogatóközpont családias légköre biztosítja. A fesztivál, amely ezúttal Magyarország és a Koreai Köztársaság sokoldalú barátságának jegyében zajlik, különleges művészi- és kulturális élményt nyújt a zenekedvelő közönség új generációjának is. A rendezvény alaptói missziójuknak tekintik a fiatal hazai tehetségek támogatását, ezért az ifjú művészek szólóban is bemutatkozhatnak, de fellépnek a Szent Gellért Akadémia zenekarának tagjaként is.