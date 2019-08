Napi cuki: így hűsölnek a Debreceni Állatkert lakói + képek

A Debreceni Állatkertben igyekeznek mindent megtenni, hogy az állatoknak segítsenek átvészelni a hőhullámokat, így kellemesebbé téve mindennapjaikat. A hűtőfürdőzés mellett lédús takarmányokkal; fagyasztott finomságokkal, jegelt- halakkal, húsokkal és gyümölcsökkel próbálják könnyebbé varázsolni e forró időszakot. A cívisváros állatkertjének lakói ilyenkor az árnyékos, hűvös, vizes helyeket részesítik előnyben.

Természetesen nemcsak az állatoknak biztosítanak megfelelő hűsölési lehetőséget, hanem a nagyközönségnek is. A Nagyerdő mikroklímája ugyanis kedvezőbb a belvárosénál, egyrészt a terebélyes fák árnyat adó lombjai, másrészt a környező vízfelületek miatt. Valamint a jeges nyalánkságok és frissítő italok széles választéka mellett az Állatkert és Vidámpark több pontján is működnek a párakapuk és vizes ventillátorok, amelyek hűsítő vízköddel kínálnak felfrissülést látogatóinknak. A nyári hőségben is érdemes tehát kilátogatni a Debreceni Állatkertbe és Vidámparkba, hiszen minden adott egy kellemes nyári sétához.

Fotók: Debreceni Állatkert