Multifunkcionális kultúrház épül a Balatonnál: színpad és sportpálya is lesz

A Somogy megyei város teljes egészében korszerűsítik az 1942-ben épült, helyi védettség alatt álló kultúrház gépészeti és energetikai rendszerét, bővítik a raktározási kapacitását és akadálymentesítenek.

Az épület tetőterének beépítésével foglalkoztatótermet alakítanak ki, átalakítják a színháztermet, korszerűsítik a hang- és fénytechnikát, felújítják a szabadtéri színpadot.

Az 1970-es években kialakított, hathektáros vízparti Platán parkba egy nagy, ellipszis alakú sétautat terveznek padokkal, térvilágítással, új növényekkel. Sportpálya és gumiborítású futópálya is épül, és ötven új parkolóhelyet is kialakítanak a park közelében. A fejlesztés része az elmúlt években több ütemben felújított főtér, a Vörösmarty tér fásítása, az ottani hősi emlékmű környezetének rendezése is, közölte az önkormányzat.