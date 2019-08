Programból nem lesz hiány: országszerte izgalmas rendezvények várnak a héten!

Ma kezdődik a Kaposfest

Megkezdődik a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál (Kaposfest): a tizedik alkalommal sorra kerülő eseménysorozat keddtől egy héten át a komolyzenei koncertek mellett számos kiegészítő programmal, köztük könnyűzenei produkciókkal, éjszakai tárlatvezetéssel és gasztronómiai különlegességekkel is várja a közönséget.

A szervezők korábbi tájékoztatása szerint a Kaposfest hangszerkínálata még sohasem volt olyan nagy, mint az idén, a jubileumi fesztivál műsora sokszínű és kreatív, nem nélkülözi a népszerű műveket sem.

Több mint 30 szólista érkezik a somogyi megyeszékhelyre, a fellépők között lesz Alekszej Vologyin, Julien Quentin (zongora), Lars Anders Tomter (brácsa), Juan Pablo Joffre (bandoneon), Mirjam Schröder (hárfa) és mások mellett a Liszt Ferenc Kamarazenekar is.

A kedd esti nyitókoncerten Ravel, Sosztakovics, Respighi és Dohnányi Ernő egy-egy műve csendül fel különféle felállásokban, mások mellett Mirjam Schröder (hárfa), Razvan Popovici (brácsa), Baráti Kristóf (hegedű), Camille Thomas (cselló), Alekszej Vologyin (zongora), Várdai István (cselló), Stephan Koncz (cselló), Frankl Péter (zongora) és Lars Anders Tomter közreműködésével. Az egy hét Debussy, Beethoven, Vivaldi, Mozart, Bottessini, Weiner, Schumann, Brahms, Sosztakovics, Rahmanyinov, Mendelssohn, Haydn, Prokofjev, Smetana, Ligeti, Kodály, Bizet és Wagner művei is terítékre kerülnek.

A Kaposfesthez számos kísérőprogram kapcsolódik. A közönség a Kapos Hotelben minden koncert előtt meghallgathatja Tóth Endre zenetörténész adott műről szóló ismertetőjét. A gasztronómiai kínálat részeként immár harmadszor tartják meg a Kaposvári Kézműves Sörünnepet, Segal Viktor, a fesztivál séfje ismét zenei vonatkozású ételt készít a közönségnek, lesz kávékóstoló, birkapörkölt és Kaposfest-macaron, s egyszer éjszakai tárlatvezetéssel is megtekinthető a Szinyei Merse Pál-kiállítás.

Az érdeklődők kirándulhatnak a Zselici Csillagparkba, de Kaposfest-túra is lesz, amelynek végén a Cimbiózis Trió koncertjét lehet meghallgatni. Augusztus 17-én könnyűzenei estet rendeznek Boney M feat. Sheyla Bonnick koncerttel, valamint Bebével.

A Kaposfest fő helyszíne változatlanul a Szivárvány Kultúrpalota, de máshol is lesznek programok, például a kaposvári Református templomban és a főtéren. A koncerteket rögzítik, azok később a Bartók Rádióban lesznek hallhatóak. A fesztivál házigazdája Bősze Ádám televíziós és rádiós műsorvezető.

Sport- és életmódfesztivál lesz öt napon át Mezőtúron

Második alkalommal rendezik meg a Túri Fullánk Nemzetközi Sport és Életmód Fesztivált augusztus 14. és 18. között a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mezőtúron.

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft. által szervezett rendezvényre két helyszínen várják majd a látogatókat: a mezőtúri strandfürdő területén és a Hercegasszony Birtokon, ahol a Holt-Körösben kialakított vízilabda pályán zajlanak majd a mérkőzések. Idén a csaknem ötven hazai illetve külföldi vízilabdacsapat mellett strandfutball és strandkézilabda tornát is rendeznek majd a fesztiválon.

A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra, így a mérkőzéseken kívül többek között olimpiai bajnok sportolók előadását, élménybeszámolóit hallgathatják majd meg az érdeklődők. Egy expo keretein belül mozgással, táplálék-kiegészítőkkel, sporteszközökkel foglalkozó kiállítók, helyi kézművesek népszerűsítik majd termékeiket, szolgáltatásaikat. A programot két színpadon koncertek és "gasztrosarok" teszi még színesebbé.

Rocktörténeti tábort rendeznek Szegeden

Rocktörténeti tábor kezdődik szerdán Szegeden, a találkozón megemlékeznek az ötven éve rendezett Woodstock fesztiválról is.

Pleskonics András, azaz Dr. Rock, aki már másfél évtizede tart rocktörténeti kurzust a Szegedi Tudományegyetemen, amolyan jutalomjátéknak álmodta meg ezt a műhelyt, amelyben legkedvesebb zenészbarátaival és tanítványaival oszthatja meg mindazt, amit zenei előadóként és játékmesterként a legjobban tud és legfontosabbnak tart.

Az intenzív nyári tábor gyakorlatilag összefoglalását adja az év közbeni szakmai munkáknak: a könnyűzene-, a rocktörténeti kurzusoknak és más előadásoknak. A befogadás és a színvonalas elemzés módszereinek bemutatásán túl aktív zenélési lehetőséget is biztosít a résztvevőknek. A hathatós kortárs műveltségi anyagot és élményeket nyújtó közös nyári alkotótábor programja azonban nem jelent szigorúan kötött tematikát, a kikapcsolódásra és aktív pihenésre is lehetőséget nyújt.

A tábor résztvevői csütörtökön mai hippi szellemben, zenélve emlékeznek meg a pontosan 50 évvel azelőtt elkezdődött Woodstock fesztiválról, annak legismertebb előadóit és korszakos dalait felidézve.

A tábor félszáz résztvevője közül legalább húszan aktívan zenélnek. A vendégek között lesz a Szegedi Utcazene Fesztivált megnyerő énekes-gitáros Zséka, a szegedi származású kiváló jazzgitáros, zeneszerző Murka István és Galyas László eMeRTon-díjas jazztrombitás, aki tanulságos hazai és világ körüli történeteiről, találkozásairól mesél. Az élőzenei workshopot pedig Bíró János ismert szegedi gitáros irányítja majd.

Hétfőn kezdődött Európa egyik legnagyobb folklórfesztiválja

Három helyszínen 16 ország néptáncosainak fellépésével várja az érdeklődőket a hétfőn kezdődött és augusztus 22-ig tartó XXVI. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár.

Az idei rendezvény középpontjában a busójárás és a sokácok, Kárpátalja, valamint a török márványpapír-művészet áll. Százhalombatta és Tököl mellett Szigetszentmiklós második alkalommal lesz helyszíne a fesztiválnak, amelynek újdonsága, hogy a nemzetközi fellépők mellett a magyarországi nemzetiségek is bemutatkoznak - mondta el Dobos Ágnes, a Summerfest szóvivője az MTI-nek.

A nemzetközi eseményre Bolíviából, Bosznia-Hercegovinából, Bulgáriából, Chiléből, Indonéziából, Japánból, Kínából, Kolumbiából, Lengyelországból, Malajziából, Oroszországból, Panamából, Spanyolországból és Romániából érkeznek táncosok, valamint Törökországból és Ukrajnából vendégek.

A fesztivál kiemelt eseményei a százhalombattai nyitó- és záróceremónia, amely az idén először ingyenes, a mindhárom helyszínen látható Táncpanoráma-előadások, valamint az augusztus 20-ai szigetszentmiklósi és tököli gálaműsorok.

Ezek mellett klasszikus zenei koncertek, képzőművészeti kiállítások, játszóházak, gyermekprogramok, világzenei sátorkoncertek és nemzetközi táncházak várják mindhárom településen a közönséget.

Százhalombattán tematikus napok szerint szerveződnek a programok: az első nap a találkozásé, a második Magyarországé lesz, de az örömnek, a barátságnak, a zenének, a szeretetnek és a táncnak is szentelnek egy-egy napot. Az Aranyszív gála napján a kihívással élő fiatalok integrált produkciókban lépnek színpadra. A fesztivál a Minden magyarok napját követően a Búcsú napjával zárul.

Százhalombattán koncertet ad a Csík Zenekar és a 100 Tagú Cigányzenekar is, a kísérő programok között pedig fesztiválklub, folkkocsma, görög, sváb és délszláv nemzetiségi est is lesz. A Summerfest különlegessége, hogy a külföldi táncosok 25 éve százhalombattai családoknál is laknak, és a fesztivál megrendezését önkéntesek segítik.

Tökölön a rendezvény keretében fellép a Kolo Zenekar, a Cimbaliband és Lajkó Félix, Szigetszentmiklóson a többi között a Csík Zenekar, Szarka Tamás és a Ghymes, valamint a Vujicsics együttes koncertje várja az érdeklődőket.

A Summerfestet a Nemzetközi Néptáncfesztivált Szervezők Világszövetsége (CIOFF) hivatalosan CIOFF fesztivállá minősítette. Az elmúlt 25 évben 450 ezer néző és 102 ország vett részt a fesztiválon. A százhalombattai programról a www.summerfestbatta.hu, a tököliről a summerfest.tokol.hu, a szigetszentmiklósiról pedig a summerfest.szigetszentmiklos.hu oldalon lehet tájékozódni.