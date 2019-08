Itt a hétvégi programajánló: ide érdemes ellátogatni a hosszú hétvégén!

Négynapos összművészeti fesztivál lesz Mosonmagyaróváron

Idén ismét négynapos összművészeti programsorozattal várják az érdeklődőket augusztus 17. és 20. között Mosonmagyaróváron, a Szent István Napokon.

A közleményben kiemelték, hogy a négy nap alatt fellép többek között a Quimby, a Budapest Bár, Szikora Róbert és az R-GO, augusztus 20-án pedig az István, a király rockopera koncertváltozata lesz a fő produkció. A Szigetköz legnagyobb, ingyenes fesztiválján idén is számos gyermekkoncert, családi program, kiállításmegnyitó várja a vendégeket.

Augusztus 17-én a fúvószenéé lesz a főszerep, a fesztivál első napján lesz ugyanis a VI. Nemzetközi Fúvószenei Találkozó, amelyen a helyiek mellett külföldi és magyar vendégzenekarok lépnek színpadra. Utána az Ataru Taiko Ütőegyüttes, majd a Fourtissimo zenekar következik, 22 órától pedig a legendás amerikai fesztivál 50. évfordulójára készült, Woodstock 50 című produkciót láthatják az érdeklődők.

Augusztus 18-án retró bulira várják a közönséget, Szikora Róbert és az R-Go, valamint a Neoton Família sztárjai lépnek színpadra, majd utcabál zárja az estét. Augusztus 19-én Cirkusz az egész világ címmel egész délután gólyalábasok, zsonglőrök, pantomimesek idézik meg a cirkusz világát. A délután és az este folyamán Takáts Eszter, a Budapest Bár, a Quimby és a Mary PopKids is fellép.

Augusztus 20-án délelőtt ünnepséggel, koszorúzással és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket, közben óriásbográcsban mintegy 1500 adag halászlé készül. A programsorozatra idén először rendhagyó produkcióval készülnek a helyi táncosok, a Fesztivál utcán közel kétszázan táncolnak majd együtt. Az idei Szent István Napok rendezvénysorozatot az István, a király rockopera koncertváltozata zárja Feke Pál és Dolhai Attila főszereplésével.

Hosszúahétvége - Minifesztivál a Balaton-felvidéken

Hosszúahétvége címmel egy műemlék kúriában rendeznek minifesztivált a Balaton-felvidéken, Diszelben augusztus 16-án és 17-én. A Tapolcához tartozó egykori községben fellép a Dés László Free Sounds Quartet, Bereményi Géza és Másik János pedig közös estjét adja elő.

A 18. századi Diszeli Kúria szabadtéri színpadán Dés László legfrissebb formációjának koncertje nyitja a Hosszúahétvégét. A free jazzt játszó csapat az év elején alakult és nemrég lemezt is megjelentetett Capricci címmel. A supergroupnak is felfogható Dés László Free Sounds Quartetben Dés László (szoprán szaxofon), Lukács Miklós (cimbalom), Dés András (ütőhangszerek) és Fenyvesi Márton (gitár) szerepel.

A minifesztivál második napján Bereményi Géza és Másik János közös produkcióját, a Keresztben jégeső című előadást láthatja a közönség. A tíz éve elhunyt Cseh Tamás alkotótársai sok más szerzemény mellett a Levél nővéremnek, a Levél nővéremnek 2 és Az igazi levél nővéremnek című lemezről játszanak. Bereményi Gáza készülő életrajzi regényéből olvas fel részleteket.

Brazíliai magyar néptánccsoport is fellép a 9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválon Nyíregyházán

Nyolc ország több mint háromszáz táncosa és ötven zenésze vesz részt a csütörtökön kezdődő 9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválon Nyíregyházán.

Az öt napon át tartó folklórprogramot ebben az évben az augusztus 20-ai ünnepséggel együtt rendezik meg a nyírségi nagyvárosban, ahová a helyi együttesek mellett Bulgáriából, Szerbiából, Thaiföldről, Indiából, Indonéziából, Mexikóból és Brazíliából várnak összesen tizenegy néptánccsoportot - hangzott el az esemény hétfői sajtótájékoztatóján Nyíregyházán.

Demarcsek György, a szervező Nyírség Néptáncegyüttes vezetője elmondta, hogy a hagyományosan kétévenként megrendezett fesztivál egyik fő célja, hogy szereplési lehetőséget kapjanak a határon túli magyarság képviselői és bemutassák tánchagyományaikat. 2017-ben a zilahi Terbete lépett fel az eseményen, idén pedig a Sao Pauló-i magyar közösség Pántlika Néptáncegyüttesét hívták meg a szervezők.

A második-harmadik generációs brazíliai magyarokból álló tánccsoportot 1968-ben Kokron Ilona alapította, aki a második világháború után érkezett a dél-amerikai országba. A lényegében a fiatal cserkészekből kialakított csoportot magyarországi tánctanárok oktatták, de az együttes is gyakran elutazott magyarországi falvakba, ahol a táncosok megtanulták az eredeti tánclépéseket és az onnan hozott népviseletek alapján készítették el saját fellépő ruháikat.

A külföldi együttesek mellett az Igrice és a Szabolcs Néptáncegyüttes, valamint a Figurás és a - fennállásának 45. évfordulóját ünneplő - Nyírség Táncegyüttes lép majd fel a nyíregyházi közönség előtt.

A tíz helyszínen zajló húsz programról szólva Ugyan Attila fesztiváltitkár elmondta, a pénteki fesztiválnyitó után gálaműsort adnak az együttesek a Kossuth téren, szombaton pedig a tánccsoportok a közönség közé vegyülve külön-külön is bemutatják táncaikat, viseleteiket és gasztronómiájukat. Este a kulturális központban a dramatikusabb, komolyabb koreográfiát igénylő táncszínházi művek kerülnek középpontba, hétfőn pedig a valamennyi résztvevő együttes Világok tánca címmel közös műsort mutat be a szabadtéri színpadon.

A sajtótájékoztatón Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere megjegyezte, hogy a fesztivál az augusztus 20-i városi ünnepséghez is kapcsolódik, a késő délután kezdődő ünnepi program után csoportok zenei együtteseinek világzenei koncertje következik, majd gálaműsorral és tűzijátékkal zárul a Szent István-napi ünnepség és a néptáncfesztivál.

Pénteken kezdődik a Fekete Zaj Fesztivál a Mátrában

Több mint 85 zenekar ad koncertet a mátrai Sástó kempingben péntektől hétfőig a Fekete Zaj Fesztiválon. A rendezvényen fellép mások mellett a Twilight Sad, az IC3PEAK, a Tribulation, a Katla., az Oceans Of Slumber, az Agent Side Grinder, a VHK, a Pink Turns Blue és a Belzebubs.

Az idei Zajtúrákon a Kékestetőre és az Ilona-völgyi vízeséshez lehet kirándulni, emellett tajcsi, felolvasások és művészeti workshopok is várják az érdeklődőket. A tavalyról már ismert Fanyűvő, Osztálykirándulás és Lúdvérc színpadok, valamint az új Delta színpad mellett a tóparti "csendesülős" helyszín is visszatér Kacsatónia néven. Az idei fesztiválon már készpénzmentes fizetési rendszer működik majd, amelyben a karszalag szolgál fizetési eszközként, egyenlegfeltöltésre előzetesen online vagy a helyszínen is lehetőség lesz.

Ma kezdődik a Galiba gyermekfesztivál Debrecenben

Ma kezdődik a Galiba gyermekfesztivál, a debreceni Békás-tó Lurkó ligetében, a nagyerdei vidámparkban és a Nagyerdei Stadion rendezvényterén színes programokkal várják a családokat. A Debreceni Virágkarneválhoz kapcsolódó fesztivál programjai között koncertek, bűvészműsor, színpadi előadások, zenés-táncos vigadalom, shaolin bemutató, táncház és rolleres felvonulás is szerepel.

A rendezvényen fellép mások mellett Szalóki Ági, az Agyagbanda és a Rutkai Bori Banda. Az augusztus 21-ig tartó Galiba gyermekfesztiválon felvonuló kis virágkocsik közül a karneválra meghívott tiszteletbeli nagykövetek gyerekei három kocsit választanak majd ki, amelyek felvonulhatnak az augusztus 20-i karneváli menetben.

A Boldogasszony kiállítással megkezdődött a virágkarneváli hét Debrecenben

A Kárpát-haza Galéria Boldogasszony vándorkiállításának megnyitásával szerdán megkezdődött az augusztus 21-ig tartó virágkarneváli hét programsorozata. Papp László, Debrecen polgármestere a kiállítás megnyitóján felidézte, hogy 1038. augusztus 14-én, Imre herceg halála után Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot.

A debreceni kiállítás ezen az évfordulón nyílik meg, és "mondhatjuk azt, hogy Boldogasszony Szűz Mária a magyar nemzet egységét szimbolizálja" - tette hozzá. "A kiállítás 55 alkotója is azt sugallja, hogy a magyarság továbbra is egységes, pozitívan tekint a jövőbe" - utalt Papp László arra, hogy 55 kortárs képzőművész idézte meg alkotásában Nagyboldogasszony alakját, és szerepét a magyarság összetartásában.

Palánki Ferenc, Debrecen-nyíregyházi római katolikus megyéspüspök azt mondta, "a kiállítás rámutat Máriára, az alkalom pedig Márián keresztül életünk középpontjára, Jézusra mutat". Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita szerint "amikor Máriát, édesanyánkat Boldognak mondjuk, azt fejezzük ki, hogy Isten szeretetét közvetíti felénk".

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke felidézte, hogy a vándorkiállítás 2014-ben Budapestről indult, és Debrecen az utolsó Kárpát-medencei helyszín ahol bemutatják. Debrecenből Rómába viszik az alkotásokat, onnan pedig Brüsszelbe, hogy "figyelmeztessük Európát a fővárosán keresztül, hogy az a 12 csillag mégiscsak keresztény Európánk hitére és gyökereire utal".

Szász Jenő a kiállítás üzenetének nevezte, hogy "Mária országa vagyunk, mindig számíthatunk a legfontosabb védőszentünkre". Már ahhoz is Mária csodája kellett, hogy sikerült 55 kortárs művészt egy kiállításon megszólítani, erre még nem volt példa - mondta a nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke Debrecenben. A Boldogasszony vándorkiállítás debreceni bemutatóját Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg, ezzel hivatalosan is megkezdődött a virágkarneváli hét programsorozata.