Őrült hajók lepték el a Dunát szombaton: fotókon a tákolmányok

Megkérdeztük a szervezőket, honnan jött az ötlet a rendezvényhez, melynek fő eseménye olyan hajóknak a versenye, melyet házilag barkácsolnak a csapatok, kizárólag olyan alapanyagból, amely rendeltetésszerűen nem vízi közlekedéshez készült. Hinkel Tamás, főszervező elmondta lapunknak, hogy az ötlet 2014 tavaszán a hartai Duna parton született:

"Egy szombat délutáni helyi fiatalokból álló baráti beszélgetés során fogalmazódott meg bennünk, miszerint kellene csinálni egy olyan bulit, amellyel fel tudjuk hívni a figyelmet festői Duna partunkra, illetve Harta településnek tudunk egy kis hírverést csinálni."

A rendezvénynek pedig nagy sikere volt, és azóta már két napos rendezvénnyé nőtte ki magát. A főszervező elmesélte lapunknak, honnan indultak, és hol tartanak jelenleg:

"Az első alkalommal 200 főre számítottunk, de pozitívan kellett csalódnunk, ugyanis hozzávetőlegesen 1000 ember volt mutatott érdeklődést a mi kis „őrültségünk” iránt. Ekkor még kevesebb kísérő programmal, jóval alacsonyabb büdzsével szerveztük meg az eseményt. A nagy létszámú érdeklődés miatt döntöttünk úgy, hogy ezt a rendezvényt a jövőben is meg kell szervezni.

Először a 4. versenyen volt 2 napos a rendezvény, melynek több oka is volt. Egyrészt, mivel teljes fesztivál péntekre már fel volt építve, szimplán a hatékonyabb kihasználtság miatt gondoltuk, hogy már a pénteki napon meg lehetne tölteni tartalommal a helyszínt. Másrészt, egy másik „falunapot”, a Vállalkozók Napját olvasztottuk az Őrült Hajók Versenyébe, de mivel a szombati nap ekkorra már annyira kinőtte magát, hogy közel 2500 fős látogatottságunk volt, így úgy döntöttünk, hogy a pénteki napból csinálunk egy kvázi „nulladik” napot, és akkor tartjuk meg a Vállalkozók Napi bográcsos ételek főzőversenyét.

Nagy örömünkre szolgálat, hogy a rendezvény látogatottsága óriási, hozzávetőlegesen 4000 fő látogatóval tudunk az idén számolni.

Az első rendezvényekre szinte csak a közeli környékből érkeztek, de mára elmondható, hogy Budapestről, Kecskemétről, Szegedről is vannak visszatérő vendégeink."

Kérdésünkre, hogy mi lehet a titka az Őrült Hajók Versenyének Hinkel Tamás elmondta, hogy ez a rendezvény teljesen más, mint egy falunap.

"A hajó verseny mellett a kísérő programokat is próbáljuk úgy kialakítani, hogy ne a megszokott „vursli” hangulatot hozzuk. A könnyűzenei koncertek kapcsán merünk kísérletezni, illetve olyan zenekarokat elhívni, melyeket itt vidéken nem biztos, hogy ismernek az emberek (pl.: Littlte G Weevil Band). Törekszünk, olyan szórakozási lehetőséget biztosítani mindenkinek, mellyel az egyik kedvenc hashtagünk is megvalósul: #legyünkegykicsitmáshol

A titkunk emellett – és ez nagyon fontos a mai világban –, hogy mi nem profitorientált szervezet vagyunk, hanem egy non-profit egyesület. Ezen a rendezvényen nem célunk a haszonszerzés, csak a fentiekben már leírt célok.

Mi lokálpatrióták vagyunk, a fesztivál építése-bontása során közel 150 helyi önkéntes szokott a segítségünkre lenni, hisszük, hogy sikerült – még ha kicsiben is – egy igazi társadalmi összefogást létrehoznunk. Ez talán lehet példa másoknak is.

Az idei évben a már jól megszokott programok mellett péntek este mécsesúsztatással, valamint szombat este tűzijátékkal készültek a szervezők. Idén a gyereksarok is nagyobb figyelmet kapott: a megszokott programok mellett idén lovagoltatás, íjászat és airsoft is várta a kicsiket, emellett profi pedagógusok ügyeltek a gyerekekre, így a szülők a versenyen, vagy a koncerteken ki tudtak kapcsolódni."

Megkérdeztük a főszervezőt a jövőbeli tervekről is, és megtudtuk, hogy legfontosabb céljuk, hogy szeretnék a rendezvényt országos hírűvé tenni, amely sok turistát vonzana szeretett szülőfalujukba.

A kísérő programok terén is van még hova fejlődünk, több gyerekprogramot, street food utcát, valamint extrém programokat (pl.: jet ski, bagjump, stb.) szeretnénk a jövőben. Mindezek mellett a legfontosabb, hogy a jövőben is mindig jó időnk legyen, a település ilyen összetartó maradjon, a rengeteg támogatónkra a jövőben is számíthassunk, és akkor nem lesz akadálya, hogy #legyünkegykicsitmáshol.

- mondta el Hinkel Tamás.

KATT! További fotók a rendezvény hivatalos Facebook-oldalán!