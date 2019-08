Állatkertek Éjszakája: izgalmas programokkal várnak Debrecenben

Údonság idén, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkkal összefogva az állatkertek éjszakáján résztvevő vendégek a jegyükkel a rendezvényt követő hétvégén 20% kedvezménnyel látogathatják meg Hortobágyi Vadasparkot is és vehetik igénybe a kisvasutat.

Ahogy azt a Debreceni Állatkerttől az Állatkertek Éjszakán már megszokhattuk, ebben az évben is egy új állattartó helyet lepleznek le. Az est egyik szenzációjaként a Pálmaházban bemutatásra kerül az Állatkert legújabb lakója, így aki ellátogat a cívisváros állatkertjébe, saját szemével láthatja a világ egyik legritkább állatkerti varánuszát is.

Ezen a különleges estén olyan élmények várják az érdeklődőket, amelyeket egy évben csak egyszer lehet átélni, hiszen az éj leple alatt közelebb kerülhetünk az Állatkert lakóihoz és feltárulkoznak az éjszaka titkai, a kert titokzatos élete. A látogatók az este különleges varázsában szakvezetéssel leshetnek be a kulisszák mögé.

Az állatgondozók egész este több helyszínen mesélnek a legkülönlegesebb állatokról és állati történetekről, valamint testközelből találkozhatunk az állatkert nemrég született és kézből nevelt bébi sztárjaival, így többek között Daahirral, az ifjonc zsiráffal – akiről az este jégszobor is készül - vagy Simonnal, az újszülött mosómedvével, de azt is megtudhatjuk, hogy hogyan mos fogat a víziló. A ragadozók vadon hangulatát megidéző vacsorája keretében az est sztárja a tigris család, ahol az immáron két évessé cseperedő, fiatal tigris lányok esti portyáját követhetik végig az érdeklődők. A tigrisek mellett az ázsiai hím oroszlánok is elfogyasztják műsoros vacsorájukat, de az Állatkert észak-kínai leopárdja is megmutatja, hogyan száll versenybe a finom falatokért. Sőt, utolsó nyáresti sétájukra indulnak a pingvinek is.

A látogatók az orrunkra és tapintásunkra hagyatkozva tesztelhetik érzékszerveiket az Illatkert óránkénti illat-túráján, míg a merészebb látogatók a Pálmaházban Bátorságpróbán bizonyíthatják rátermettségüket, hogy félelmüket legyőzve megismerjék és megkedveljék az addig talán nem szeretett állatokat is.

A fényfestéssel megvilágított Afrika-röpde fényárban úszó vízesésével különleges éjszakai látványt ígér. Különleges szolgáltatásként a Vidámpark is üzemel, így a varázsszalagot váltó vendégek korlátlanul használhatják az összes játékgépet! Az Elvarázsolt Kastélyban az állatkertben valaha élt különleges állatok különböző relikviáit és az éjszaka különös hangjait ismerhetik meg a látogatók. A vidámparki Dombtetőn pedig az állatokról mesélnek a csillagok.

A kézműves sátorban világító arcfestést, állatokkal kapcsolatos ékszereket és egyéb emléktárgyakat készíthetnek a kilátogató családok tagjai. Az Országos Vérellátó Szolgálat segítségével véradásra is lesz lehetőség és így egy nemes célt is szolgálhatnak a vendégek. A lampionokkal fáklyafényben úszó varázslatos hangulat garantált, hiszen lesz még; jégszobrász bemutató, gólyalábasok, lángidomárok és tűztáncosok, akrobaták, LED show, hastáncosok és megannyi élmény!

A belépők 1.600 Ft/fő kedvezményes áron kaphatók, a korlátlan vidámparki játékgépek használatára is jogosító Varázskarszalag pedig 3.200 Ft/fő áron. Jegyek megvásárolhatók elővételben online és a pénztárakban vagy a helyszínen 23:00-ig. További információk a +36 52/310-065 telefonszámon, valamint az állatkert weboldalán.