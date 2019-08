Szelfizz ősállatokkal: időutazás az ipolytarnóci kiállításon

A kiállítás központjában a terület kutatástörténete áll, bemutatva az 1830-as években kezdődő és máig tartó feltáró munkát, relációba állítva azzal a sokmillió éves geológiai múlttal, amely a terület Európa-hírű egyediségét adja.

Az új kiállítás célja nem az, hogy kiváltsa a terület egyedi értékeinek a megtekintését hanem hogy lehetőség szerint segítsen értelmezni a területen látottakat, miközben emléket állítunk mindazoknak, akik a legtöbbet tették a 19. századtól máig a területért, hiszen ez a csodálatos program, amely ma Ipolytarnócra várja a vendégeket, nem valósulhatott volna meg ezeknek az embereknek az áldozatos munkája nélkül

- mondta el Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója a megnyitón.

Nagy Júlia, az Igazgatóság ökoturisztikai osztályvezetője, a kiállítás egyik megálmodója kiemelte: a geológiai túrák után számos kérdést megfogalmaznak a látogatók a terület történetével kapcsolatban, ezekre a kérdésekre igyekszik érthető, egyszerű, szemléletes választ adni a kiállítás. Segít megérteni például, hol helyezkednek el az ipolytarnóci leletek korban a dinoszauruszokhoz vagy a mai emberhez képest, miközben bepillantást kaphatunk a terület egykori és mai kutatóinak munkájába is.

Az egész kiállítás megvalósítása során fontos szempont volt a fogyatékkal élők segítése, vagyis az akadálymentesítés biztosítása. A tervezés során figyelembe vettük, hogy a vendégek az ipolytarnóci kirándulásuk végén fogják felkeresni ezt a kiállítást, amikor már fáradtak a sokszor több órás élménydömping után, amit a terület nyújt a látogatóknak. Emiatt úgy kellett összeállítani az anyagot, hogy az ne legyen fárasztó, hosszú és információval túlzsúfolt, de segítse az élmények feldolgozását. A kiállítás vizuális megjelenítése szintén hozzájárul, hogy a szövegek elolvasása nélkül is érthetőek, értelmezhetőek legyenek a látottak. Az új programelem lehetőséget biztosít arra is, hogy a téli időszakban, amikor a geológiai tanösvényen az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az őslábnyomok felkeresését, a kiállításon mégis komplex betekintést kaphassanak a látogatók az őslábnyomos terület értékeibe, így akár egy hosszabb élményprogram alapját is nyújthassa. Mindemellett a kutatások iránt mélyebben érdeklődőket is segítjük: összeállítottuk a területről megjelent cikkek jegyzékét, amely szintén a kiállítás része, s elkezdtük a területről készült fotók összegyűjtését is, amelyből egy válogatás már megtekinthető

- mondta el Nagy Júlia. Kitért arra is, hogy a gyerekek számára – különböző korcsoportok alapján – a kiállításhoz most készülő, szeptemberben debütáló okostelefonos játék nyújt majd kiegészítő élményelemet, amelyhez módszertani útmutató is készül az osztálykirándulásokat kísérő pedagógusok részére, azonban úgy állítottuk össze a kiállítást, hogy az minden korosztály számára érthető és élvezhető legyen enélkül is. A kiállításon minden kipróbálható: megsimogathatóak a lábnyomok és a bemutatott ősfa, szelfizhetünk az ősállatokkal és többféle játék keretében kipróbálhatjuk, mennyit jegyeztünk meg a látottakból.