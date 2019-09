Érdemes lesz idelátogatni: új látványosságot kap Gemenc

Az áthelyezés első üteme a napokban fejeződik be, a felújítást a tulajdonosi jogokat gyakorló Agrárminisztérium pénzügyileg is szakmailag is támogatja - közölte az erdőgazdaság.

Az impozáns, vörös fenyőből készült, vadászkastélyt mintázó pavilont Habsburg Frigyes főherceg az 1896-os Millenniumi Országos Kiállításra építtette vadásztrófeái bemutatására. Stílusa historizáló: ötvözi a német, svájci alpesi faházak és a magyar népi építészet egyes elemeit - írták.

A pavilont 1971-ben a budapesti vadászati világkiállítás egyik fő vidéki elemeként a gemenci erdő északi kapujában, Keselyűsben állították fel újra és megnyitottak benne egy trófeamúzeumot. Később Bárányfokra helyezték át, ahol rövidesen a kiállítást bezárták, majd az épület sokáig üresen állt.

A közleményben kitértek arra, hogy az 1971-es vadászati világkiállítás 50. évfordulóján a 2021-es világkiállítást Magyarországon rendezik meg. Az erdőgazdaság szerint a világkiállítás egyik vidéki helyszíneként a kiállítóhely hosszú távon tudja támogatni az erdőgazdaság Ökoturisztikai Központjában már évtizedes múltra visszatekintő természetvédelmi szemléletformálását és ismeretterjesztő munkáját. A pavilonban eredeti rendeltetésének megfelelően gímszarvastrófea-bemutató is látható lesz.

A Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központja Pörbölyön évente több tízezer turistát lát vendégül, innen indul a gemenci erdei vasút, és itt várja diákjait a Gemenc Erdészeti Erdei Iskola is. A központhoz tartozó vadmegfigyelőnél gímszarvasokat, vaddisznókat lehet látni és számos bemutató - a Gemenc kincsei kiállítás, halászati kiállítás és méhészeti gyűjtemény - várja az érdeklődőket az erdei vasútvonal mentén.