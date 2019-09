Gasztronómia és kultúra egy helyen: ezeket a programokat ne hagyd ki!

Kiskunfélegyháza – Libafesztivál

Megyenapok keretében mutatkozik be Bács-Kiskun megye mind a tizenegy járása ízelítőt nyújtva értékeiből a szeptember 6-án és 7-én zajló Kiskunfélegyházi Libafesztiválon.

A XXI. Kiskunfélegyházi Libafesztivál Ki mit tud sütni-főzni a libából? elnevezésű megmérettetésének zsűrijét ezúttal a tévé képernyőjéről is ismert "tetovált séf", Serényi Zsolt és kuktája, a humorista Vajtó László alkotja majd, mondta el Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója.

Az idei, hatodik Kunsági Néptánc Találkozó seregszemléjére a helyi, kiskunfélegyházi táncosokhoz kilenc együttes érkezik az országból, valamint a határon túlról, a vajdasági Nagykikindáról. A színpadi műsorokon kívül a találkozó résztvevői felvonulással és menettánccal köszöntik majd a fesztivál látogatóit.

A libafesztiválhoz kapcsolódva a víziszárnyas-ágazat helyzetéről szóló szakmai konferenciát is rendeznek. A tanácskozás egyik előadása a liba- és kacsamáj közötti különbségeket járja körül, de beszélnek majd az antibiotikum-felhasználás csökkentésének lehetőségeiről a baromfinevelésben, valamint az állatjóléti támogatások igénylésével kapcsolatos ügyintézésekről is.

A kisgyermekes családokat játszó- és táncházon kívül a Makám Zenekar és a Kaláka Együttes koncertjeivel, a Langaléta Garabonciások gólyalábas produkciójával, a Boka Színház, a MárkusZínház, a Mikropódium és a Bábakalács bábszínházak egy-egy előadásával, valamint Dobronka cirkusz, világszám! címmel egy marionettcirkuszi produkcióval várják.

A XXI. Kiskunfélegyházi Libafesztiválon a megyei önkormányzat szervezésében megrendezett II. Bács-Kiskun Megyei Napokon a megye mind a tizenegy járása bemutatkozik természeti értékeivel, gasztronómiájával, kultúrájával, illetve kézműves termékeivel.

A Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatósága a hungarikummozgalom és a kulturális gazdaságfejlesztés kapcsolatáról szakmai konferenciát rendez. A tanácskozást követően pedig kiállítás nyílik, amelynek keretében a megyei értékeken kívül, Bács-Kiskun megye hat hungarikumával és nemzeti értékekkel is találkozhatnak a látogatók.

A gasztronómiai programsorozat kínálatát ezúttal is ismert előadók és együttesek színesítik. A színpadra lépők között lesz Gájer Bálint és zenekara, illetve a Like a Rolling Stone produkció. Louis Armstrong és Louis Prima szerzeményeit Lázár István trombitás-énekes szólaltatja majd meg. Az est során közreműködik az Adri Sisters, valamint a Don Lázi Swingtet zenekar is. A programok és a koncertek sorát a Margaret Island zárja.

Szarvas – Szilvanapok

A szilvaérés idején idén is megrendezik a Szarvasi Szilvanapokat, a háromnapos rendezvényen a kulináris élményeken túl koncertekkel és gyermekprogramokkal várják a látogatókat szeptember 6-tól 8-ig.

A szervezők közleménye szerint a fesztiválon minden a hungarikummá "érett" gyümölcsről, a szilváról fog szólni, a látogatók kedvükre válogathatnak a szilvás receptekből, minősített szilvapálinkákból, kézműves szilvás sörökből és a rézüstökben rotyogó szilvalekvárokból is.

A program pénteken délután egy felvonulással veszi kezdetét a Körös-parti kisvárosban, majd koncertekkel és különleges hagyományőrző műsorokkal folytatódnak egészen a vasárnap délutáni szilvabúcsúztató zárásig.

Az eseményen Békés megye legjobb szakácsai, cukrászai is jelen lesznek. A látványkonyhában ízes szilvás étkek készülnek majd Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, mesterszakács vezetésével.

Az elmúlt években nagy sikere volt a szilvás sütemények receptversenyének is, melyet idén is meghirdettek a mestercukrász Erdős Hanna zsűrielnök vezetésével. A szilvanapi hagyományokhoz híven az eseményen idén is lesz pálinkaminősítési verseny.

A háromnapos rendezvény részletes programja itt tekinthető meg.

Zalaegerszeg – Vadpörkölt- és borfesztivál

A térség vadászati, gasztronómia hagyományait, az erdők, mezők kincseit, a tájegység természeti szépségét mutatják be Zalaegerszegen a szeptember 6. és 8. közötti Országos Vadpörkölt- és Borfesztiválon - Zalai teríték elnevezésű rendezvényen.

A szüreti fesztivál 2015-ben újult meg a zalai megyeszékhelyen, amelyhez a térségre jellemző tematikát választottak, mondta el Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a programismertető sajtótájékoztatón.

Zala megye egyharmadát erdők borítják, 321 ezer hektáros területen (54 vadászterületen) zajlik vadászati tevékenység és a megye vadgasztronómiája és vadászati turizmusa is népszerű, tette hozzá a polgármester.

A vadgasztronómiai fesztiválra 11 testvérvárosi delegáció érkezik. A vendégek a fesztiválprogramok mellett "virtuális időutazáson" is részt vehetnek: a sportcsarnokban speciális szemüveg segítségével "túrázhatnak" a zalaegerszegi középkori várban.

A fesztivál szeptember 6-án vadászati konferenciával kezdődik, délután többek közt vadászok, erdészek, méhészek, borászok és néptáncosok vonulnak fel Zalaegerszeg belvárosában.

A szombati jótékonysági vadfőzésen 110 csapat készít majd ízletes vadételeket a Kisfaludy utcában: a szervezésben és a főzésben összesen 600-an vesznek részt és több ezer látogatóra számítanak, akik megkóstolják majd az ételeket. A vadfőzés kezdeményezettje a Szent Rafael Kórház szívsebészetét támogató alapítvány.

A fesztivál napjaiban látványos kulturális forgataggal is várják a látogatókat. A város fő utcáján a tematikához kapcsolódó vadászkutya-felvonulást szerveznek, majd a Kossuth utcán a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tart csatabemutatót.

Az Art mozi vadászati témájú filmek vetítésével csatlakozott a programsorozathoz. A Dísz téren "öregtáncos" néptánc fesztivált rendeznek, operett és musical slágerek csendülnek majd fel, bordaltalálkozót szerveznek, közölte Tompa Gábor, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője. Szeptember 8-án a hangverseny- és kiállítóteremben a Generációk délutánja elnevezésű programsorozaton bábos elődadásokkal, interaktív zenés műsorral várják a családokat.

A fesztivál ideje alatt a város hét éttermében szolgálnak fel vadételeket.