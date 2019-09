Rengeteg film várja a mozi szerelmeseit: kezdődnek a vetítések a baranyai városban

A dokumentumfilm, animáció, kisjátékfilm, ismeretterjesztő- és természetfilm, nagyjátékfilm és egyéb film kategóriák első helyezettjei 300 ezer, a második helyezettek 200 ezer, a harmadik helyezettek 100 ezer forintos díjban részesülnek. A fesztivál fődíjasa egymillió forint értékű díjazásban részesül.

A válogatást és a versenyprogram értékelését végző zsűri elnöke Ternovszky Béla Balázs Béla-díjas érdemes művész, tagja Reviczky Gábor, Kossuth-díjas színművész és Thuróczy Szabolcs színész.

Magyar Ferenc kiemelte, hogy az ingyenes vetítések mellett több kísérőprogram is várja az érdeklődőket: koncertek, kiállítások színesítik a programok, de a rajzfilmkészítés alapfogásaival is megismerkedhetnek a gyerekek. A vetítések minden nap reggel kilenctől este kilencig tartanak a Komlói Színház- és Hangversenyteremben térítés nélkül, ugyanakkor a belépés regisztrációhoz kötött. Az animációs filmek vetítéseire leadott jelentkezések már most teltházas előadásokat jeleznek.

Az igazgató a programsor kapcsán kiemelte, hogy csütörtökön a Curtiz - A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című filmet az országos premierrel egy időben tűzik műsorra, pénteken pedig az Oscar-díjas Rófusz Ferenc legújabb filmjének a vetítésére is sor kerül. Az utolsó vacsora című film után a rendező mondja el meglátásait, majd Thuróczy Szabolcs vesz részt közönségtalálkozón. A fesztivál díjátadó gáláját szombaton délután tartják. A fesztiválról további részletek olvashatók ide kattintva és a rendezvény facebook-oldalán.