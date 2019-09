Vida József: Magyarországnak fontosak az olyan értékek, amelyek messzire viszik a hírünket

Tavaly szeptemberben vállaltam ezt a feladatot és tudtam, hogy nagyon nehéz lesz

- kezdte beszédét Szilágyi Zsolt, a Újhartyánban tartott, nem hétköznapi sajtótájékoztatóján.

Egész évben nagyon tudatosan készültünk a vb-re, mivel nagy volt a tét. Az előző eredményeket tekintve tudtuk, hogy olyan csapatot kell összeállítanunk, melynek tagjai helyt fognak állni az idei vb-n is. Szerettük volna azt, ha olyan munkát végzünk, ami minket, magyarokat tükröz. Biztosak vagyunk abban, hogy a világbajnokságra való kiutazásunk nem jöhetett volna létre, ha nem találunk olyan támogatókat, akik egész évben segítenek és tartják bennünk a reményt. A Takarékbank oldaláról pontosan ilyen támogatásban részesülhettünk

- fejtette ki az edző, majd egy kis betekintést engedett a kulisszák mögé. Mesélt arról, hogyan is kell elképzelni a világbajnokságon való részvételt, hogy sokszor rengeteg feladat hárul a versenyzőkre és a stáb tagjaira is.

Ki merem jelenteni, hogy ez a világon a legösszetettebb sportág. Hatalmas előkészületeket, nagyon sok felszerelést és emberi munkát igényel. Odaérkezésünk után a táboralakítás volt az elsődleges feladatunk. Kedden volt a bemelegítés, a lovakkal körbementek a pályákon a lovasok, megismerték a terepet. Szerdán megkezdődött az állatorvosi kontroll, ahol több mint 250 darab ló esett át vizsgálatokon. Ezt követően már csak a versenyekre kellett koncentrálni

- taglalta Szilágyi Zsolt, majd a fiúk fantasztikus eredményét méltatta.

Óriási siker, hogy sorozatban negyedszerre is nyertünk egyéniben és csapatban is, és ezzel rekordot döntöttünk. A magyar fogathajtásban a nagy elődök nyomában felnőtt egy újabb generáció. Ígéretes, fiatal, tehetséges gárda, akik már most bebizonyították, hogy ugyanolyan sikeresek, mint az előző generációk. Nagyon szoros versenyben tudtak nyerni, a házigazda németek, valamint a hollandok és az osztrákok is nagyon jól versenyeztek

– áradozott a csapatmenedzser.

Az Újhartyánban tartott sajtótájékoztatón a HelloVidék arról kérdezte Vida Józsefet, a Takarék Csoport elnök-vezérigazgatóját, hogy miért fontos számukra ez a sportág és miért érezték úgy, hogy támogatni szeretnék.

A Takarékbanknak a hagyományok a fontosak. Ezt követjük, ezt visszük. A Takarék Csoport több mint hatvan éve tevékenykedik Magyarországon, jogelődeink pedig támogatták mindig is ezt a sportot

- kezdte az igazgató, aki kitért arra is, hogy úgy véli, most olyan fiatalok kaptak lehetőséget bizonyítani, akik számára nem is az anyagi támogatás volt a legfontosabb - mivel ez szerény keretek között valósul meg - hanem sokkal inkább a tudat, hogy ha kell, akkor vannak támogatók, akik mellettük állnak. Akik nem csak elvekben, de gyakorlatban is tudják őket támogatni.

Mivel együtt versenyzünk, együtt élünk azt gondolom, hogy Magyarországnak fontosak az olyan értékek, amelyek messzire viszik a hírünket, ezáltal bebizonyítva azt, hogy vannak dolgok, amikben mi vagyunk a legjobbak. Ha van egy ilyen sport, akkor azt támogatni kell. Ez esetben a fogathajtás is egy ilyen ágazat.

- fejtette ki Vida József.

A világbajnokságon kimagaslóan teljesítő Hölle Martin a következő gondolatokkal zárta a fáradalmakkal teli, de eredményes versenyidőszakot.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy győzelmemmel hozzájárultam a magyar fogathajtósport újabb rekordjához. Nehéz verseny volt, kiváló ellenfelekkel, ezért külön örülök a győzelemnek. Most egy rövid pihenés következik nekünk és a lovaknak is, de utána folytatjuk a munkát, készülünk a következő évadra

– nyilatkozta Martin.

A világbajnokságon huszonnégy ország 83 versenyzője indult, Magyarországot hatan képviselték, a csapattagokon kívül egyéniben indult a nyolcadik világbajnokságán részt vevő Hódi Károly, valamint a vb-újonc Dr. Tóth Andrea és Szabó Roland. A hazai keret tartalék versenyzője Dobsa Dalma és ifj. Galvács Ferenc volt.