Ne hagyd ki: ilyen lesz a Kutatók éjszakája, itt van az országos program!

Több mint háromezer ingyenes program országszerte

Több mint háromezer ingyenes program várja az érdeklődőket a Kutatók éjszakáján, pénteken és szombaton országszerte 53 településen csaknem 150 helyszínen.

Mások mellett egyetemek, középiskolák, könyvtárak, levéltárak és múzeumok csatlakoztak a programsorozathoz - mondta el a rendezvényről tartott szerdai sajtótájékoztatón Kardon Béla, az RCISD Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont tudományos igazgatója.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kutatók éjszakája egy összeurópai rendezvénysorozat, amelynek célja a fiatalok megnyerése a kutatói pályának, viszont a programok minden korosztály érdeklődésére számot tarthatnak. Idén több mint 3500 különféle ingyenes programmal várják a látogatókat.

A rendezvény idén is kétnapos lesz, sok helyszín szombaton is fogadja a látogatókat.

A korábbi években főként a természettudományos műhelyek és a műszaki tudományok kutatói szerepeltek a rendezvényen, de most már a humán tudományok terén is egyre több program jelenik meg. Levéltárak, könyvtárak mutatják be kutatási eredményeiket és számos múzeum is részt vesz, köztük a Magyar Nemzeti Múzeum, a Holokauszt Emlékközpont, a Magyar Természettudományi Múzeum és a százhalombattai Matrica Múzeum.

Jakab Roland, az Ericsson Magyarország Kft. regionális igazgatója hangsúlyozta: több tucat programot rendeznek az Ericsson Magyarország székházában. Mint fogalmazott, azért tartják fontosnak az eseményt, mert megmutathatják azt, hogy egy kutató-fejlesztő mérnök valójában mivel is foglalkozik. A látogatók megtekinthetik azokat a különleges kutatólaboratóriumokat, ahol a jövő technológiái születnek, mint például az 5 G, a felhőalapú vagy az analitikai megoldások, emellett kiemelt figyelmet kap bemutatóikon a mesterséges intelligencia, az IoT, de lesznek drónok, robotok, szimulátorok és látványos fizikai kísérletek is.

Moskovits Ákos, Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének munkatársa elmondta: immár 14 éve indította el az Európai Bizottság a programsorozatot, amely egy lényegesen szélesebb körű a kutatói munkát támogató uniós program, a Marie Skłodowska Curie program része. Hangsúlyozta: a tehetséges fiatalok bevonása a tudományos kutatás világába Európa jövőbeli versenyképességének záloga. Az eseménysorozat célja, hogy minél szélesebb körből, minél kiválóbb fiatal embereket nyerjenek meg a tudományos kutatói pálya számára. Elmondta, hogy a program nagy népszerűségnek örvend, évente több mint 30 országban rendezik meg. Tavaly becsléseik szerint látogatói rekordot döntött az esemény, Európában csaknem másfél millió résztvevője volt.

Grasselli Norbert, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy tavaly csaknem 300 ezren vettek részt a rendezvényen országszerte.

Felhívta a figyelmet arra, hogy programjaikkal Miskolcon, Szegeden és Budapesten várják a látogatókat. Az érdeklődők egyebek mellett megismerkedhetnek az egyensúly-vezérelt pingvinnel, kiképezhetik magukat bűnügyi technikusnak és játszhatnak tudományos társasjátékokat is, emellett lesz tudományos sörfőzés is.

Elmondta, hogy több partnerük is részt vesz az eseményen, így például az Európai Űrügynökség azokat a magyar fejlesztéseket mutatja majd be, amelyek az európai űrkutatásban hasznosultak. A fővárosi programokat lézershow-val zárják. Miskolcon a virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseket mutatják be játékos formában, emellett lesz robotika bemutató, illetve önvezetőautó-verseny is. Szegeden pedig egyebek mellett az olajfaló baktériumokkal ismerkedhetnek meg a látogatók.

Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke elmondta, hogy idén is a Bartók Béla úti Zipernowsky-házban várják a látogatókat, ahol ezúttal is a tudományos területen dolgozó kutató- és mérnöknők lesznek a főszereplők, illetve még tudományos pályájuk elején álló diáklányok, akik érdekes bemutatókkal és kísérletekkel készülnek.

A Kutatók éjszakája programjainak teljes választékát a rendezvény honlapján (www.kutatokejszakaja.hu) találhatják meg az érdeklődők. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy több program is előzetes jelentkezéshez kötött: regisztrálni a rendezvény honlapján lehet.

Négyszáz program várja az érdeklődőket Szegeden és Hódmezővásárhelyen

Több mint száz helyszínen négyszáz program várja a tudomány iránt érdeklődőket pénteken, a Kutatók Éjszakáján Szegeden és Hódmezővásárhelyen.

A délután kettőkor kezdődő programok közül kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes lehet az Általános Orvostudományi Kar Dóm téri épületében található mentőautó-szimulátor. A nagyobbak egy igazi kutatólaboratóriumba is bepillanthatnak, és megtudhatják, hogyan lehet a banánból DNS molekulákat kivonni.

Az iskolások a Gyógyszerésztudományi Karon patikusként is kipróbálhatják magukat, a legkisebbeket pedig a kar dékánja és dékánhelyettesei esti mesével várják. A Mérnöki Kar előadásaiból kiderül, hogy kik laknak az élelmiszereinkben vagy milyen is a zaj- és rezgésmérések alkalmazása a műszaki diagnosztika világában.

A Bartók Béla Művészeti Kar és a Természettudományi és Informatikai Kar közösen igazi újdonságot mutat be a vendégeknek: ezen az éjszakán debütál a kottalapozó applikáció. Emellett a TTIK-n a felnőttek a növényalapú alkoholokról hallhatnak izgalmas előadást Egészségedre! címmel, de azt is megnézhetik, hogyan használhatóak a lézerek a gyógyításban.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon mindent megtudhatnak az érdeklődők a szuperhősnőkről, a Népek konyhája pedig ételkóstolóval és receptcserével vár mindenkit. Az Állam-és Jogtudományi Karnak köszönhetően a fogyasztóvédelemmel is megismerkedhetnek a látogatók a Drágám, a ruhák összementek! című előadáson. A karon a külföldi látogatókat is szeretettel várják: a Leonardótól az Új Rembrandtig - Szerzői jog régen és most című előadás magyarul és angolul is elhangzik majd.

Az Egészségtudományi- és Szociális Képzési Karon idén is megtudhatják a résztvevők, hogy milyen érzés öregnek lenni, sőt akár látogatást is tehetnek az emberi testben. A Gazdaságtudományi Karon kutatói megérzéseiket tesztelhetik az érdeklődők, de megtudhatják azt is milyen a marketing a hétköznapokban. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar a Nagy Árvíz 140. évfordulója alkalmából gyalogos városnézésre invitálja a vállalkozó szellemű látogatókat.

Az SZTE Füvészkert éjszakai kalandtúrával várja a látogatókat.

Hódmezővásárhelyen a Mezőgazdasági Karon kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatják magukat a Csináld magad dísznövényszaporítás! című programon, de megnézhetik azt is, hogyan zajlik az állatpreparálás.

Ezen az estén megnyílnak az ELI-ALPS lézeres kutatóintézet kapui is a nagyközönség előtt. A központban éjszakai túrákat szerveznek, előadások hangzanak el az intézetről és a lézerfizikáról, a gyerekeket pedig fénykardkészítés, fotonvadászat, holdhomok-gyártás is várja.

Több mint százötven program a Debreceni Egyetemen

Több mint százötven programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetemen (DE) a pénteki Kutatók éjszakáján - hangzott el az esemény debreceni sajtótájékoztatóján.

Csernoch László, a DE tudományos rektorhelyettese elmondta: az egyetem valamennyi campusán, Debrecenben, Nyíregyházán, Szolnokon és Hajdúböszörményben is lesznek programok. Az ismeretterjesztő előadások mellett a kínálat nagy részét úgy állították össze, hogy a látogatók aktív közreműködés közben jussanak információhoz az egyes tudományterületekről. Kiemelte: a Kutatók éjszakáján igyekeznek majd "lerántani a leplet" a táplálkozással kapcsolatos tévhitekről. Hangsúlyos szerepet kap a Föld klímája, az éghajlatváltozás, és látványos kémiai kísérletekben is részt vehetnek az érdeklődők. A DE Mezőgazdaság-, Élelmiszeripar és Környezetgazdálkodási Kar a többi között éjjeli rovargyűjtésre és kenyérsütésre várja a látogatókat. A közönség megismerkedhet továbbá azzal az élelmiszer-feldolgozó kisüzemmel is, amely alkalmas tej, hús, zöldség és gyümölcs feldolgozására, valamint sütőipari termékek előállítására.

A bölcsészettudományok iránt érdeklődők előadást hallhatnak a börtönszlengről, a rockzene és a rendszerváltás kapcsolatáról, valamint a francia divat középkortól napjainkig tartó történetéről, amelyet divatbemutatóval is színesítenek majd.

A műszaki tudományok kedvelői megismerhetik a többi között Magyarország legnagyobb szuperszámítógépét, kalandozhatnak a virtuális valóságban, játékos programozáson vehetnek részt és betekintést nyerhetnek a meteorológia "művészetébe" is.

Az orvostudományi karon az emberi test anatómiai rejtelmeibe vezetik be a közönséget, továbbá játékos kísérletekkel várják az érdeklődőket a biofizikai és a sejtbiológiai laboratóriumban. A vállalkozó kedvűek a radiológiai szabadulószobában próbára tehetik rátermettségüket.

A Kutatók éjszakáján az egyetemi campusok mellett a Kenézy Gyula Egyetemi Kórházban, az Atommagkutató Intézetben és Agora Tudományos Élményközpontban is várják a közönséget. A programsorozathoz kapcsolódva a felsőoktatási intézmény a Moravcsik Alapítvánnyal és a Budapest Art Brut Galériával közösen különleges festő maratont is szervez. A PsychArt24 elnevezésű rendezvényen 24 órán keresztül pszichoszociális problémákkal küzdők és egészséges embertársaik közösen festenek az élettudományi épület aulájában.

Látványos kísérletek, előadások várják a látogatókat Szombathelyen

Látványos fizikai és kémiai kísérletekkel, a tudományt népszerűsítő ismeretterjesztő előadásokkal, műszaki érdekességekkel és interaktív játékokkal várja az érdeklődőket pénteken Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központ - tájékoztatott Gaspari Gábor, az egyetem kommunikációs munkatársa.

A közönség az egyetem C épületének bejárata előtt délután négy órától este nyolcig tekintheti meg például a NapCsiga nevet viselő, napenergiával hajtott járművet, külön standokon mutatkoznak be a szombathelyi duális gépészmérnökképzésben közreműködő nagyvállalatok, de látogatható az ELTE szombathelyi asztrofizikai obszervatóriuma is.

A tudományokat népszerűsítő előadásokon szó lesz majd például térképészetről, a gazdaságról és a pénzügyekről, a klímaváltozás és a migráció összefüggéseiről, az ipari robotok alkalmazásáról, világító növényekről, de akár a konyhában elvégezhető kémiai kísérletekről is.

Megismerkedhetnek a résztvevők a 3D-s szemüveg használatával, készíthetnek hőkamerás felvételeket, részt vehetnek országismereti kvízjátékban, hallhatnak a mérések pontosságáról, olyan növényekről, amelyek megváltoztatták a történelmet, de szó esik majd a boszorkányokról és középkori tengeri hadviselésről, valamint a hódok életéről is.

Nyolcvan program ötven helyszínen a Nyíregyházi Egyetemen

Többek között a fizika, a kémia, a csillagászat, a géptan, a robotika, a gazdaság és a turizmus témaköreiben kínál érdekes előadásokat, bemutatókat, valamint kísérleteket a Kutatók éjszakájának pénteki programsorozata a Nyíregyházi Egyetemen.

A tudomány iránt érdeklődőket mintegy nyolcvan program várja majd az egyetem campusán és kihelyezett tanszékein. A délutáni, több helyszínen tartott előadások mellett interaktív kiállításokat szerveznek, kipróbálhatóak lesznek az egyetemen használt eszközök és látványos kísérletekkel mutatják be a tudomány érdekességeit.

A fizikát bemutató programrészben lesz "kioltogatós" logikai játék, bizalom-inga, és bemutatják Öveges József híres kísérletei közül az egyik legismertebbet, a Heki kutyát is. A közönség megismerkedhet a 3D-nyomtatás egyetemi alkalmazásaival, a korszerű, környezetbarát gyártástechnológiákkal, kísérleti napkollektor-rendszerekkel, a gépipar és a repülés iránt érdeklődőknek pedig gyakorlási lehetőséget biztosítanak a hegesztő- és a repülőszimulátorokon.

Kinyílnak az agrokémiai, analitikai és talajtani laboratóriumok kapui, az elektronmikroszkóp labor, megnézhetőek lesznek az egyetem zöldségtermesztő bemutató kertjében zajló kísérletek, de szerveznek a konyhakémiai show-t, csillagászati távcsöves bemutatót és késztermékkóstolót is. Az érdekesebb előadások közt az ópium történetével, a partifecske vonulásának titkaival, a jógagyakorlatok negyedszázados kutatási eredményeivel, az influencerjelenséggel, a "beszélő" csontokkal és a 4.0-ás ipari forradalom hatásaival foglalkoznak majd az előadók.

A Kutatók nyíregyházi éjszakáján emellett lehet majd legózni, ékírást olvasni, hangversenyt hallgatni, az élménylaborban robotokat programozni és játszani; az egyetem melletti Tuzson János Botanikus Kert nyílt napra is invitálja a programon résztvevőket.

