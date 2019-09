Ezek hazánk legjobb kézműves termékei 2019-ben: itt a lista!

Idén tizenhetedik alkalommal került sor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett „Magyar Kézműves Remek” pályázat ünnepélyes díjátadó rendezvényére. A különleges előállítási technológiát őrző, kiemelkedő minőségű kézműves termékek díjazásának célja a magyar kézműves hagyományok és adottságok társadalmi elismerése, köznapi hasznosítása, a hagyományőrző kisipari tevékenység, a kézműves ipar rangjának emelése, piaci lehetőségeinek feltárása, bővítése. Az idén meghirdetett „Magyar Kézműves Remek” pályázat ünnepélyes díjátadó rendezvényét 2019. szeptember 27-én tartották. A díjakat dr. Parragh László, az MKIK elnöke és Pölöskei Gáborné adta át.

A díjátadón dr. Parragh László, az MKIK elnökének köszöntőjében örömét fejezte ki azzal kapcsolatba, hogy immáron 17. alkalommal rendezik meg a mkr díjátadó ünnepségét. Kitért a hagyományok, kézművesség és a mesterségek fontosságára.

Nem véletlen, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a kézműves termékek iránt, hiszen egyre többen keresik az időtálló, az egyedi, használható termékeket

- mondta dr. Parragh László. Kitért arra is, hogy ezzel a díjjal nem csak elismerni akarják ezeket az alkotásokat, hanem azt szeretnék elérni, hogy minél szélesebb körben ismertté tehessék a kézműves termékeket. Céljuk az, hogy az egyedi, kézműves alkotásokra nagyobb legyen a kereslet a piacon és nagyobb értéket képviseljenek. Nem titkolt cél az sem, hogy szeretnék, ha a magyar kézműves termékek világszerte megismerésre kerülnének. Kiemelte azt is, hogy nem korlátozzák az alkotások számát, hiszem valamennyi alkotás, amely a mércét megüti, annak mindegyiknek jár az elismerés.

Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár kifejtette, hogy a kézműves hagyományokból sosem elég. Egy-egy termék nem csak egy-egy régiót, de az országimázst is népszerűsítheti. Egyre több kézműves termék születik, így a díjazott termékekből minden évben kiállítást szerveződik. Kiemelte azt is, hogy az elmúlt időszakban sok időt fordítottak arra, hogy a szakképzési rendszert megújítsák. Innovatív fejlesztésekkel kell előre haladni, hogy az új környezetet ki tudja szolgálni a kézműveseket is.

Elérkeztünk oda, hogy a jövőt kell tanítani, már ma. Cél az, hogy minden gyerek olyan tudást szerezzen, amivel megállja helyét a negyedik ipari forradalom közepette. Mindezt úgy, hogy közben a hagyományainkat, szakmáinkat is megőrizzük. Fontos szempont az is, hogy megőrizhessük és továbbvihessük a mester és inas kapcsolat formáját

- fejtette ki a helyettes államtitkár, aki Három fontos alapkövet említett, amely a rendszer megújításában fontos szerepet játszik. Ezek pedig a következők: a szakképzés vonzóvá tétele, felkészült oktatók alkalmazása, mindezt a megfelelő eszközökkel.

Mindez fontos, hogy igaz legyen a kézműves területekre is. Célunk,hogy minél több innovatív vállalkozás születhessen hazánkban, melyek a világpiacon is megállják helyüket.

- mondta el Pölöskei Gáborné.

Remekek remekei díj nyertesei:

Bánky Zsuzsanna, Giszt Anna, Szabó Gyula – értékmentő időutazás kollekció Dobos Krisztina – „Sztyeppék vándora” – motoros bőrtáska kollekció Keresztes Levente – Kopjafa Szentandrási-Szabó Emese Dóra – „Suhajda csemege” Szomati Klára és Torba Béláné – Szűrrátétes kollekció

További nyertesek:

Affianced Ékszerészet Kft. – Orgaika kollekció

Ágoston Erika Terézia – Viasszal írt hímes tojások

Aranyfűrész Bt., Szőke Péter – Hortobágyi karikás ostor

Balogh Eszter – Kabinetképek

Berszánné Románné Erzsébet – Istvánmezei hímestojás

Dávidné Gyarmati Zsuzsanna – Torontáli szőnyeg

Demeter Chocolate Kft., - Sárgabarack pálinkás kézműves bonbon étcsokoládéval

Devcsics- Pásztor Renáta és Devcsics János – Szent korona, ha ma készülne

Domján Zsuzsanna – Nappali szoba garnitúra

Élő József - Busó álarc és busó alak

Eperjesi Csaba – Református szószék korona fából

Gajdics Krisztián – Szűrszíj

Hódfó Hódmezővársárhelyi Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. - Táska kollekció

Dr. Illés Károlyné – Békéscsabai szűcshímzsek

Kisapáti Zsolt – Nagykerekű bicikli eredeti minta alapján

Kövér György – Faragott mézeskalács uőfák

Lévai József – Diósgyőri fatálak

Lévainé Erdősi Tünde – Fémrátétes patkolt tojás

Lukács Eszter Mária – Békési szűcshímzések

Mester Katalin – Mennyasszonyból új asszony – Népi fűzött gallérok

Dr. Markovics Antal – Íz-tár ételízesítő – Fanni fasírtporok

Marton Ferenc – Barokk kanapé

Merényi József – A juhász három kelléke

Mikes Lajos – Vadász lőportartó

Kocsor Imréné – Kandalló kosarak – Népművészeti Kosárfonó Bt.

Katrics Krisztina - Örökség alkotóműhely ruházati kft. – Kézzel hímzett, swarovski kristállyal díszített színátmenetes estélyi ruha

Románné Hadri Veronika – Alkalmi táska pannónia csipkével díszítve

Simkó Fanni – Tulipános viselet kiegészítők

Soós Bianka – Lakástextil garnitúra - Lövétei szedettes

Soós Kálmánné, Csíbi Gyuláné – Karcagi cifraszűr

Szabóné Demény Mónika – Nagykőrösi templomkazetta rekonstrukció

Szenczi János Mihályné – Úrasztala terítő kenyértakató kehelytakaró

Szente Krisztina – Kerámiasütőedények

Szepesi János – Palóc áttört faragással díszített - Alföldi prím citera

Bencsik Márta és Szilágyi Géza – Hagyaték alapján rekonstuált - Bükkfa szék

Telekné Tóth Ibolya – Divattáska (termékcsalád)

Tóth Mihály Györgyné – Habán kék boros készlet

Tóth Sándor - Virágmotívummal díszített citerák

Török László István – Parasztbarokk étkező garnitúra

Devecsei Gáborné – Fémfonalas csipkék a múltból

Rácz László – "Fény és árnyék" – Napóra és gyertyatartók

Elnöki aranyéremben részesültek:

Merényi József – faműves

Marton Ferenc – kárpitos és asztalos