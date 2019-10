Ezeket a programokat ne hagyd ki: zene, bor és kiállítás vár rád!

Somló – 4. Somlói Juhfark Ünnep

A Somlói borvidék emblematikus szőlőfajtája, a juhfark legjobb tételeit vonultatja fel október 12-én a somlói Tornai Pincészetben a tizenhat pincészet részvételével meghirdetett 4. Somlói Juhfark Ünnep.

A juhfark és a Somló tökéletes párt alkot: az itteni különleges, vulkanikus termőhely az ebből a fajtából készült borban mutatkozik meg legszebben, ami az egész világon egyedülállóvá és egyre keresettebbé teszi. Ezért döntöttek úgy a Somló bortermelői, hogy minden évben megrendezik a Juhfark Ünnepet, közölték a szervezők.

Szándékaik szerint a Somlói Juhfark Ünnep a szőlőfajta reprezentatív, legnagyobb szabású bemutatója, amelyen a Somló meghatározó pincéi ismertetik meg a közönséggel legjobb juhfark tételeiket.

Az idei sétálókóstolón a friss, gyümölcsöstől, a testes, érlelt tételekig a legváltozatosabb stílusban elkészített, 2015-16-17-es borokat és 2018-as tartálymintákat, 16 pince összesen 25 borát kóstolhatják az érdeklődők.

A kóstolót mesterkurzusok, pincetúra és dűlőtúra egészíti ki. Az idei Juhfark Ünnep újdonsága, hogy a somlóiak mellett egy vendégborászat, a szentantalfai Dobosi Pincészet (Balatonfüred-Csopaki borvidék) is jelen lesz.

Mint a szervezők közölték, idén is indítanak buszjáratot Budapestről, a környéken megszállók pedig ingyenes transzferszolgáltatást vehetnek igénybe.

A Somlói Juhfark Ünnep részletes programja itt olvasható.

Szolnok – Képtár kiállítás

Megújult Szolnoki Képtár címmel nyílt állandó kiállítás kedden a Damjanich János Múzeumban a Tisza-parti városban. Több mint hetven új kép látható a szinte egész első emeletet elfoglaló, több száz alkotást bemutató képtárban, mondta Horváth László, a szolnoki Damjanich János Múzeum igazgatója. Az utolsó két nagy terem teljesen megújult, ezt jelezték a falszínekkel, képinstallációkkal is, de a többi teremben is sok változás történt.

Eddig kizárólag a Szolnoki Művésztelep lassan már százhúsz éves történetét mutatták be a képtárban. Ez adott egy vezérfonalat, viszont most kiállítottak a múzeumi gyűjteményből, adományozótól, hagyaték és vásárlás útján más jellegű képeket is.

Látható például Csontváry Kosztka Tivadar Őz című, 1893-ban készült olajfestménye és a Mednyánszky Lászlóról elnevezett teremben az alkotó Magyarországon levő legnagyobb gyűjteménye, olajfestményei között például a Sorbanállók című alkotás.

A kiállított alkotások között festmények, grafikák és szobrok is láthatók, mások mellett Pólya Tibor, Fényes Adolf, Jávor Pál, Zádor István, Zombory Lajos, Iványi Grünwald Béla, Szlányi Lajos munkáit is megtekinthetik az érdeklődők.

Debrecen – Mága Zoltán jótékonysági koncertsorozat

A debreceni Református Nagytemplomban folytatódik ma este Mága Zoltán 100 templomi jótékonysági koncertsorozata, a 18 órakor kezdődő hangversenyen mások mellett Szakcsi Lakatos Béla, Vastag Csaba és Zséda is fellép.

Közleményük szerint a Liszt-díjas hegedűművész kezdeményezte koncertsorozat 2018. március 19-én Marosvásárhelyről indult útjára arra emlékezve, hogy "a három évtizeddel ezelőtti +fekete márciusi nap+ megmutatta, hogyan tudunk vallási és etnikai hovatartozás nélkül, egy emberként kiállni a szabadságért, az igazságért, a jövőért".

A Prima Primissima-díjjal is kitüntetett hegedűvirtuóz másodszor útjára indított ökumenikus jótékonysági missziója keretében hátrányos helyzetben élőknek, nagycsaládosoknak, beteg gyermekeknek, kórházaknak, tehetséges fiataloknak, iskoláknak nyújt segítséget és templomok felújítását is segíteni kívánja.

A szervezők közleménye szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kiemelt támogatásával megvalósuló, másodjára útnak indított 100 templomi jótékonysági koncertsorozat eddigi hangversenyein közel 50 ezer ember vett részt, az adományokból már több száz millió forint értékben segítettek bajba jutott embereknek, magyarországi, erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai közösségeknek.

Mága Zoltán ma este Debrecenben, ahol többször játszott már nemes célokat felkarolva, a Primarius Szimfonikus Zenekar kíséretével ad koncertet, amelyen közreműködik Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-díjas zongoraművész, Zsédenyi Adrienn (Zséda) énekesnő, Boncsér Gergely operaénekes és Vastag Csaba énekes.

A második misszió minden egyes állomásán összegyűlt adományokat teljes egészében rászorulók kapják, így újra több száz család kaphat segítséget és több mint százezer embernek szerezhetnek örömet a jótékonysági templomi koncertek. A debreceni koncert bevételével a Magyar Református Szeretetszolgálat adventi gyűjtőakcióját támogatják.

Fotó: MTI/Mónus Márton