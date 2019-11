Ezen az aprócska településen él Vanek Andor, az X-Faktor 9. évadának fiatal tehetsége

Ahogy arról a HelloVidék is beszámolt, már az X-Faktor válogatóján remekelt a 16 éves Vanek Andor. A fiatal énekes azóta sem okozott csalódást, a Puskás Peti, Dallos Bogi, ByeAlex, és Gáspár Laci is állva tapsolták meg Andor mentorházas produkcióját. "Én szerelmes vagyok a hangszínébe; meg az egész lényébe" - összegezte a produkció után érzéseit Dallos Bogi, amellyel Andor mentora, ByeAlex is egyetértett. Így az sem volt meglepő, hogy Vanek Andor egyenes úton juttott be az élő showba.

Aki esetleg nem tudná, Andor is vidékről, a Komárom-Esztergom megyei Dömösről érkezett az X-Faktor 9. évadába. Az esztergomi járásban található aprócska településen, a 2015-ös KSH-adatok alapján mindössze 1116 fő él; vélhetően egytől-egyig büszkék földijük teljesítményére. A Wikipédia Dömösről készült szócikke szerint a település fekvése rendkívül kedvező, amely "a legősibb időktől kezdve megtelepedésre csábította az embert". A település sokszínűségét jól mutatják a 2011-es népszámlálás adatai, amely során

a lakosok 78%-a magyarnak, 0,5% cigánynak, 1,9% németnek mondta magát (21,9% nem nyilatkozott; a kettős identitások miatt a végösszeg nagyobb lehet 100%-nál). A vallási megoszlás a következő volt: római katolikus 48%, református 9,9%, evangélikus 0,4%, görögkatolikus 0,7%, felekezeten kívüli 8,5% (31,4% nem nyilatkozott).

Habár a település területe mindössze 23,99 négyzetkilométer, akadnak bőven nevezetességei. Mindenképp megér egy látogatást a 12-15. században épült Árpádvár, és a 18. századi Római katolikus templom is. Közismert zenészt eddig nem jegyzett a közösség, neves tudósok, művészeket ugyanakkor listáz a helytörétneti adatbázis. A településen született például Zelovich Kornél (1869) akadémikus, Ethey Gyula (1878) helytörténész, és Vertel József (1929) grafikus, bélyegtervező is.



Nagyobb térkép

És akkor nézzünk néhány statisztikai mutatót az Esztergomi járásról, ahol Dömös is található. A TeIR adatbázisa szerint 2017-ben 1 096 107 forintra rúgott az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem, ami országos viszponylatban nem is rossz (a két véglet: a Csengeri járásban 620366 Ft/év, a Budakeszi járásban 1 478 474 Ft/év). A kiemelkedő teljesítményt a munkanélküliségi ráta is igazolja, 2017-ben ugyanis a regisztrált munkanélküliek száma, 100 munkaképes korú lakosra mindössze 2,396 főt tett ki (a két véglet: a Gönci járásban 14,83%; a Csornai járásban 0,836%).

Címlapkép: rtl.hu