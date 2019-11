Hivatalos: Ennyi lesz a belépő a bábolnai termálfürdőbe

Ahogy a portál írja, lassan befejezik a Bábolna Strand- és Termálfürdő fedett részlegének építkezési munkálatait. Ugyan a fürdő építésére hosszú éveket kellett várni, de most egy szabadidős és turisztikai fejlesztés során erre sor kerül. A fedett és szabadtéri medencék mellett egy szabadidőparkot is létrehoznak, ahol futópálya, teniszpálya is helyet kap, valamint egy edzésre alkalmas terület is kialakításra kerül.

A legfrissebb információk szerint két ütemben nyitják majd meg a fürdőt: idén, télen nyitják meg a fedett részt, ahol elérhetővé válik többek közt a szauna, gőzkabin, két gyógyvizes medence és az élménymedence is. A szabadtéri részleget jövő tavasszal tervezik megnyitni, itt három medence és egy vízi játszótér is kialakításra kerül.

A jegyárakat tekintve szezonon kívül a fedett fürdőben egy felnőtt 2500 forintért vásárolhat jegyet egész napra. A három órás jegy viszont már csak 1900 Ft lesz. A helyi lakosok mindkét jegytípusra 10 százalék kedvezményt kapnak. A szezonális jegyek terén egy felnőtt 3100 forintért vásárolhat jegyet egész napra. A három órás jegy ára pedig 2300 Ft lesz.