Vallott az X-Faktor sztárja: előfordult, hogy nem volt mit ennie Ruszó Tibornak

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a 2019-es X-Faktor sztárja, a 16 éves Ruszó Tibor egy aprócska, 164 lelkes felvidéki településről, Balogújfaluról származik. A fiatal tehetség most a hot! magazinnal számolt be róla, milyen körülmények közül érkezett.

Falusi roma családból származom, de mi már nem követjük a klasszikus hagyományokat. Nagyon szegények vagyunk, előfordult, hogy nem volt mit enni

- árulta el Tibor, aki hozzátette: sokszor kell kölcsönkérniük, sok a tartozásuk. A számlákat még ki tudják fizetni, de többre nem jut pénzük. A nagycsalád gyakran segít, kölcsön adnak és összedobják a pénzt - nekik köszönhető, hogy Tibor szülei el tudtak menni megnézni fiukat az első élő show-n. Az interjúból az is kiderült, hogy a család titkon azt várja Tibortól, hogy jobb életet teremtsen a család számára és sikerüljön kitörniük a szegénységből. Tibor elmondta, hogy reméli, meg tudja valósítani a saját és a családja álmait.

Címlapkép: rtl.hu