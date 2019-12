Országos programajánló: itt vannak a legjobb adventi programok!

Programok a gödöllői kastélyban

Advent időszakában, december 7-én, 14-én, 15-én és 28-án ismét megrendezik a gödöllői Királyi Kastélyban a karácsonyi programsorozatot - közölték a szervezők. A közlemény szerint december 7-én, szombaton a Gödöllői Szimfonikus Zenekar karácsonyi hangversenye hallható.

December 14-én, szombaton délelőtt a Maszk Bábszínház társulata betlehemi történetet ad elő. Délután a Kacagó Bábszínház A három kismalac karácsonya című előadása tekinthető meg és Csajkovszkij Diótörője lesz hallható. Este Pozsgai Zsolt színműve, a Léda kerül színpadra.

Mint írják, december-15-én, vasárnap is karácsonyi koncertekkel, bábelőadással, színházi előadással várják a látogatókat.

December 28-án Erzsébet királyné karácsonyai címmel rendeznek családi programot.

A közlemény szerint további programokkal, múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásokkal, időszaki kiállítással, valamint élményfestéssel, kézműves karácsonyi vásárral és lacikonyhával is várják az érdeklődőket. A részletes program a www.kiralyikastely.hu oldalon olvasható.

Hat ország nyolcvan kiállítója vesz részt a pécsi Adventi Borszalonon

Hat országból mintegy nyolcvan kiállító kétszáz borral vesz részt a Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin évzáró boros-társasági eseményén, az Adventi Borszalonon a baranyai megyeszékhelyen szombaton.

Mint azt a szervezők sajtóközleményükben írták, a második alkalommal megrendezendő Adventi Borszalon ideje alatt a pécsi Littke Palace Látogatóközpontban mintegy kétszáz bort lehet megkóstolni a baranyai gasztronómiai termelők finomságai mellett. A rendezvényen adják át a magazin által harmadszor meghirdetett Pannon Borrégió Top 5 elismeréseket, amelyeket az olvasók szavazatai alapján a térség kedvenc pincészetei, éttermei és szálláshelyei kapnak meg.

Az Adventi Borszalonra a Pannon Borrégió, Magyarország és Közép-Európa borászatait hívják meg, idén Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Montenegró, Románia és természetesen Magyarország borait is meg lehet kóstolni. Az eseményen több mint hatvan pincészet italai kerülhetnek a vendégek poharaiba. Délután Németh "Ritmo" Zsolt smooth jazz gitáros játszik, majd a kora esti órákban a Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetemével együttműködésben a Cedar Knoll együttes akusztikus műsorát élvezhetik a borszalonra érkezők. A Pécsi Borozó idén harmadik alkalommal hirdette meg szavazását, az olvasók és a szerkesztőség munkatársainak véleménye alapján alakult ki a régiós kedvencek listája pincészetek, éttermek és szálláshelyek kategóriában. Több mint ötszázan voksoltak, a közönségkedvencek díjait december 7-én, 14 órakor adják át az Adventi Borszalon színpadán.

Kiemelték: az Adventi Borszalon részeként valósul meg a második Zé Feszt, a pécsi nemesítésű szőlőfajták éves találkozója, amelyre tucatnyi bortermelő érkezését várják az ország minden régiójából. A Zé Fesztet a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete tavaly rendezte meg először. A rendezvény a Pécsett induló nemesítési folyamatnak állít emléket, amely során Király Ferenc megalkotta a zenit, zefír, zéta, zengő és zeusz nevű fajtákat. Az ország számos borvidékéről érkeznek termelők, akik bemutatják zé-boraikat.

Advent a szentendrei ÚjMűhely Galériában

Műgyűjtő játékkal, ékszer- és műtárgyvásárral, filmvetítéssel és számos egyéb programmal várják a látogatókat szombaton a szentendrei ÚjMűhely Galériában, ahol karácsonyi díszeket is lehet majd készíteni.

A MANK Advent elnevezésű rendezvény kortársékszer-vásárán a kiállító művészek munkáit ezúttal nemcsak vitrinekben csodálhatják meg az érdeklődők, hanem fel is próbálhatják azokat, és akár egyedi kortárs ékszerekkel térhetnek haza. Akik maguk készítenének ajándékot, azok természetes alapanyagokból alkothatnak karácsonyfa-díszeket - közölte az MTI-vel hétfőn a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK).

Szombaton is nyitva tart A művészet ajándék! címmel december 22-ig látogatható karácsonyi kortárs műtárgyvásár az ÚjMűhely Galériában: a rendhagyó tárlaton lehetőség nyílik jelentős kortárs művészek alkotásainak megtekintésére és megvásárlására.

Válogatni lehet a 20. század második felének neves magyar grafikusnemzedékének alkotásaiból, a Szentendrei Grafikai Műhely legendás művészeinek szitanyomataiból, a Szentendrei Régi Művésztelep és a Hódmezővásárhelyi Művésztelep alkotóinak kiemelkedő munkáiból, valamint a Dialógusok-Polilógusok kortársékszer-kiállítás izgalmas anyagtársításokkal dolgozó, egyedi formavilágot és koncepciót teremtő kortársékszer-tervezőinek munkáiból. A kiállításon minden mű megvásárolható.

Délután levetítik a Senki többet című dokumentumfilmet, amelyben az Oscar-díjra jelölt Nathaniel Kahn ezúttal a kortárs képzőművészet és a pénz rejtélyes kapcsolatát járja körül.

A programot záró kerekasztal-beszélgetés résztvevői - Ledényi Attila műgyűjtő, az Art Market Budapest kortárs képzőművészeti vásár alapító-igazgatója, Vass László műgyűjtő, valamint Fenyvesi Áron, az acb Galéria főkurátora - abba avatják be a közönséget, hogy miként is működnek a galériák, a művészeti vásárok és hogy miként érdemes gyarapítani egy műgyűjteményt. A beszélgetést Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezető igazgatója vezeti.

Több mint harminc programmal készül a Pécsi Egyházmegye a karácsonyra Pécsen

Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, komolyzenei koncertekkel, gyermekprogramokkal várja egyebek mellett a Pécsi Egyházmegye az érdeklődőket az adventi időszakban.

Mint azt a közleményben írták, tizenhetedik alkalommal hívják a helyi és környékbeli művészeti csoportokat, kórusokat, zenészeket közös készülődésre az adventi időszakban - idén december 1-je és 15. között. Az eseménysorozat a Pécsi Tudományegyetem Harsonaegyüttes adventi nyitókoncertjével indul és a Cappella Quinqueecclesiensis koncertjével zár, közben pedig harminchárom programon vehetnek részt az érdeklődők - közölték. A tél első napján "Szimatolj, fülelj, tapints!" címmel indulnak a múzeumpedagógiai foglalkozások: rendhagyó módon ismerkedhetnek kisiskolások a "karácsony titkával", december 6-án és 7-én a Püspöki KincsTárban az öt és nyolc év közöttiek Mikulás-programon vehetnek részt, december 14-én kerámiafestésre, 15-én pedig "angyallesre" várják a gyerekeket és szüleiket.

A kisebbeknek szóló programokon túl a felnőttek számára idén is több koncert, zenei est színesíti az eseménysorozatot: mások mellett fellép a Vocapella énekkar, a Pécsi Kamarakórus, a Hírës Pannónia Régizenei Együttes. A kommünikében kitértek arra, hogy a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász az idei évben is elindítja Angyalbatyu elnevezésű ajándékgyűjtő akcióját a nélkülöző gyermekek számára. A becsomagolt ajándékokat december 18-ig várják a pécsi Magtár Látogatóközpontban. A rendezvényekre a belépés díjtalan, ugyanakkor néhányon regisztrációhoz kötik a részvételt. Az eseménysorozat részletes programjai megtalálhatóak a pecsiegyhazmegye.hu internetes címen, ahol jelentkezni is lehet az eseményekre.