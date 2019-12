Kezdődik a karácsonyi dömping: telt házra számítanak a szálláshelyek

A karácsonyi foglalások az utóbbi három négy évben kezdtek megerősödni. Sokan már nyár végén foglaltak, de akadt olyan, aki tavaly ebben az időszakban is nálunk pihent, ő már akkor előre gondolkozott. Január másodikáig teltházzal üzemelünk, de még az első hónap közepéig is elég sok foglalásunk van

- mondta el a portálnak Gácsi Gyula cserkeszőlői Solaris Apartman Resort vezetője, aki kitért arra is, hogy több mint negyven apartmant foglalhatnak a vendégeik. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre kevésbé választják az önellátást, szeretnék, ha a kikapcsolódás időszaka tényleg a pihenésről szólna, így bár különleges programok nem sorakoznak a kínálatban, az étterem karácsonyi vacsorával várja a vendégeket, ezzel is hozzájárulva a meghitt pillanatokhoz. A szálloda vezetője persze kiemelte azt is, hogy ugyan a szentestén a csendesebb, családias, nyugodt hangulat a jellemző, addig szilveszterkor bulik és a fiatalabb társaságok kerülnek előtérbe.

Karácsonyra soha nem látott számú vendégünk van. Eddig nem volt jellemző, hogy ezen a meghitt ünnepen ennyi szállásfoglalás lett volna. Idén a szobáink közel nyolcvan százalékát értékesítettük, szilveszterre a megtelt táblát már december másodikán kitehettük. Az ország különböző pontjairól érkező pihenni vágyók mind a hatvankét szobánkat lefoglalták

- magyarázta Falusi János szolnoki Garden Hotel ügyvezetője, majd hozzátette, hogy sok a visszajáró vendég, de ebben az évben szép számmal köszönthetnek újakat is.

Mint mondta, a szálloda vendégei a szeretet ünnepe meghittségben töltik el a lefoglat napjaikat, délután bejgli-partival és forralt borral kedveskednek a vendégeiknek. Szilveszterkor évek óta kiemelt progam a kerthelyiségükben a lángos sütés, valamint a wellness meghosszabbított nyitvatartása, ahol pezsgővel várják a vendégeiket. A talpalávalót hajnalig húzzák.

A kisújszállási Hotel Kumánia is közkedvelt választás a vendégek körében, a szálloda most is telt házzal üzemel az ünnepek alatt. A karácsonyi napok alatt ünnepi menüvel, meglepetésekkel, fürdő-, szaunahasználattal, valamint masszázs alkalommal várjuk a vendégeket

- fejtette ki Zámbori Péter ügyvezető, aki kitért arra is, hogy a komplexumban egyedi igényeket is teljesítenek, egyebek mellett ha igény mutatkozik rá, feldíszített fenyőfát is biztosítanak a szobákba.

Az óévet a Hotel Kumánia és a Kumánia Gyógy-és Strandfürdő is igazi retro szilveszterrel búcsúztatja, melyet szó szerint vétek kihagyni. A zene és tánc mellett fürdőzésre is lehetőségük lesz a vendégeknek, akik éjfélkor pezsgős koccintás és a tűzijáték kíséretében léphetnek át a 2020-as esztendőbe

- jegyezte meg a szakember.

